Dana Alice: ¿Por qué ya no se inunda la Pista de Silla?

Una isla en medio de la tormenta. Es lo que parecía la V-31 a su paso por Silla, tras la intensa lluvia, con 160 litros por m2, del pasado sábado. Las cámaras de la Dirección General de Tráficocaptaron la imagen del tramo de carretera seco rodeado de agua, que sí se acumuló en los laterales, afectando algunas empresas de la zona, así como los accesos al área industrial.

Esta imagen era impensable hace apenas seis años. Más bien lo contrario, con lluvias torrenciales lo normal era ver esta principal arteria de entrada y salida de València totalmente inundada y cortada al tráfico, cuando por la acumulación de agua, Silla decidía abrir las compuertas para evitar que la población se inundase. Ahora, sin embargo, esto no ha vuelto ocurrir. Y tiene una explicación clara: las obras hidráulicas realizadas por el Gobierno de España.

Imágenes de la pista de Silla inundada y cortada la tráfico en 2019. / L-EMV

Tras el último corte de tráfico por inundación de la calzada en 2019, el Ministerio de Fomento por fin tomó cartas en el asunto y aprobó de urgencia unas obras que iban a cambiar para siempre la situación. Los trabajos, que contaron con una inversión de 4.1 millones de euros, consistieron en aumentar un metro la rasante de la V-31 a su paso por Silla, a lo largo de unos 650 metros, del punto kilométrico 2+300 al 3+000, lo que obligó a subir otro metro el gálibo del puente, colocando unos «añadidos» en los pilares que soportan el sistema elevadizo para recrecerlos. Esto provocó que estuviera varios meses cortada la circulación por el paso elevado, pero ahora se ha visto que esas pequeñas molestias han tenido su repercusión positiva.

Balsas de laminación

A la subida de la rasante se añadió también la creación de dos balsas de laminación, que hacen de contención. Una de ellas, transcurre en paralelo a la Pista de Silla con una amplitud de 800 metros lineales y canalizará en unas nuevas compuertas que desvían las aguas pluviales al barranco de Tafarra, y la otra balsa de laminación se construyó al otro lado de la carretera, de ocho metros de ancho y 650 metros de largo, y sirve para contener el agua que deriva a las compuertas de Silla, que eran las que cuando se abrían por parte del consistorio provoca la inundación y corte del tráfico de la Pista de Silla.

Con las balsas de laminación se consiguió aumentar la capacidad de contención de aguas hasta los 20.000 metros cúbicos, frente a los 13.000 que se podían recoger antes.