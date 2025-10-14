Sagredo 'saca su artillería' para salvar a Lucía Casani de la nominación de OT

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha "sacado toda su artillería" para salvar a la triunfita paternera Lucía Casani. La joven, que está desde hace un mes en la academia de Operación Triunfo, el popular concurso televisivo de canto y música que emite Prime Video, ha sido nominada esta semana y luchará por quedarse dentro del reality musical el próximo lunes, en una gala en la que competirá con su compañera Judit, también nominada.

La paternera ha elegido la canción "Creo en Mí" de Natalia Jiménez para defender la que podría ser su última actuación. Y eso, que sea su última interpretación en el plató de OT, es lo que quiere evitar el alcalde de su municipio, Paterna.

De hecho, el primer edil, tras unas peticiones previas por redes sociales, en el que varias cuentas le pedían "sacar su artillería", ha publicado un vídeo en el que explica por pasos cómo salvar a Lucía en la aplicación del programa. "No me digáis que no se lo merece. Por favor, ayudemos a Lucía a quedarse en Operación Triunfo 2025", decía Sagredo en un emotivo vídeo. Acto seguido, explica paso por paso qué hay que hacer para votar a Lucía. El objetivo: que toda la ciudad de l'Horta Nord se movilice para salvar a la paternera y que continúe en el concurso.

Hasta el momento, Lucía Casani ha hecho un concurso en el que ha destacado por su virtuosidad vocal, sobre todo en los tonos graves. Una capacidad que ha destacado el jurado de Operación Triunfo gala tras gala, formado por Leire Martínez, Guille Milkyway, Cris Regatero y Abraham Mateo. Este diario compartió su historia contada por su madre hace unas semanas en esta misma página web.

Durante estas semanas en las que ha estado en la academia, los profesores y profesoras han destacado su talento y le han pedido que se crea lo buena que es y que muestre más seguridad en el escenario, que se haga grande. Sus compañeros y compañeras también le han pedido que nadie le haga dudar de su talento. Este mensaje le han repetido este martes por la mañana durante el repaso de la gala de este lunes, que culminó con su nominación tras interpretar "Vete" de los Amaya junto a su compañera de la academia, María Cruz.