Sanidad advierte que la agresión a la enfermera de la Coma fue en la calle y es un tema de seguridad ciudadana

La conselleria de Sanidad ha activado su Plan Integral de Prevención de Agresiones, tras la denuncia interpuesta por una enfermera del centro de salud del Barrio de la Coma sobre un hombre que le tiró al suelo y le amenazó con una navaja cuando se disponía a hacer una visita domiciliaria. Del mismo modo, advierten que la agresión se realizó fuera del centro y que en ese caso deberían actuar otras administraciones competentes.

Desde el ente autonómico, a través de departamento de salud del Hospital Arnau de Vilanova,como es habitual en casos de agresión en el entorno sanitario, han ofrecido a la víctima asesoramiento legal y asistencia jurídica. La trabajadora, desde la agresión del pasado 6 de de octubre, se encuentra de baja por accidente laboral.

En cuanto a la falta de seguridad que el personal sanitario ha denunciado a través de un comunicado, en respuesta a esta última agresión a una compañera, desde Sanidad recuerdan que desde hace dos años, cuando también se tuvo que cerrar el centro ante la baja de todo su personal en protesta de una fortísima agresión, se instaló en la puerta del centro de salud un arco detector de metales, y también hay un vigilante de seguridad de manera permanente. Además, "como en el resto de centros sanitarios, el personal cuenta con la aplicación informática Código alerta, instalada en ordenadores para mejorar la seguridad de los profesionales sanitarios ante posibles agresiones".

En el caso concreto del pasado 6 de octubre, Sanidad apunta que la persona agredida lo fue en plena calle. "Es un tema de seguridad ciudadana que afecta a esta zona y el departamento de salud lleva tiempo trabajando con la asociación de vecinos, Ayuntamiento y Policía para salvaguardar la seguridad de los profesionales en concreto".