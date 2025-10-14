Torrent convoca los XXV Premios de Interpretación Musical Vicent Galbis

El Ayuntamiento de Torrent acaba de aprobar las bases de la convocatoria de los XXV Premios de Interpretación Musical Vicent Galbis que, como cada año, se celebran en nuestra ciudad con el fin de reconocer la excelencia del alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Torrent, así como fomentar la cultura musical en nuestro municipio. “Queremos poner en valor la riqueza musical de nuestros jóvenes torrentinos”, manifiesta la concejal de Educación, María Fernández, “porque tenemos en nuestra ciudad grandes artistas que quieren ser escuchados, y qué mejor manera que darles la oportunidad de expresarse y sacar todo su potencial a través de un concurso en el que, además, su esfuerzo, dedicación y constancia tienen recompensa”, explica la concejal.

Las solicitudes de los alumnos interesados se han de presentar en la secretaría del conservatorio en un plazo de cinco días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. Por su parte, las audiciones de los aspirantes se llevarán a cabo a lo largo del mes de octubre, y en ellas, los alumnos participantes tendrán que interpretar un programa de concierto compuesta por dos obras escogidas por el propio postulante.

Criterios de valoración y premios

La audición que realice cada intérprete será evaluada por el órgano colegiado correspondiente en base a unos criterios ponderados según la competencia profesional: dificultad técnica e interpretativa del programa presentado, adecuación al estilo exigido por el repertorio, y resultado artístico global.

Será este mismo órgano de valoración el que, después de las audiciones y la correspondiente deliberación, proponga al Ayuntamiento de Torrent el otorgamiento de los XXV Premios de Interpretación Musical Vicent Galbis a los tres mejores alumnos – aquellos que hayan obtenido las mejores calificaciones en las audiciones practicas – siendo de 1.100€ el primer premio, de 800€ el segundo, y de 600€ el tercero. Asimismo, las bases de este concurso contemplan que, excepcional y justificadamente, se podrá otorgar alguno de estos premios ex aequo sin variar su cuantía.

El acto de entrega de premios se realizará el día 22 de noviembre de 2025 y se anunciará con antelación a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.