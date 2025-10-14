Torrent se despide de la dana Alice con 200 litros de lluvia

La ciudad de Torrent ha puesto punto final a una intensa semana de inestabilidad meteorológica marcada por la DANA Alice, que ha dejado un total de 199,4 mm de lluvia acumulada entre el 9 y el 14 de octubre, según los datos registrados por la estación meteorológica de MeteoTorrent, ubicada en la avenida al Vedat. La tormenta más destacada se registró la jornada del sábado 11 de octubre, con 100,1 mm, lo que convirtió esa jornada en la más lluviosa del episodio.

Aunque las lluvias fueron intensas y constantes en algunos momentos con días secos como el de ayer lunes, en general han sido moderadas, ayudando a recuperar acuíferos y zonas verdes sin generar daños graves. Torrent se ha mantenido, de hecho, muy por debajo de los 392,4 mm registrados en Gandia durante el mismo periodo. No obstante, las precipitaciones sí provocaron algunos incidentes puntuales: la caída de dos árboles —uno en una parcela privada de El Vedat y otro junto a l’Hort de Trénor—, el rescate de una persona mayor en el barranco de les Canyes, que había traspasado el vallado de un paso inundable con su vehículo y quedó atrapada en el agua, y la caída parcial del techo de una planta baja en la calle Gómez Ferrer.

Durante todos estos días, el Ayuntamiento de Torrent activó un amplio dispositivo de emergencias y coordinación, manteniendo en todo momento la alerta ante los diferentes avisos naranjas consecutivos emitidos por AEMET y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, con avisos constantes a la población a través de las redes sociales, medios de comunicación y canal de Whatsapp municipal, que ya cuenta con 20.780 seguidores. En total, se celebraron cuatro reuniones del CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) en el Ayuntamiento, presididas por la alcaldesa Amparo Folgado, para evaluar la evolución de las lluvias y coordinar la respuesta en cada momento, así como la emisión de decretos y bandos al respecto, con medidas de prevención.

Cecopal de Torrent / L-EMV

El operativo incluyó la participación activa del Equipo de Gobierno, Protección Civil Torrent, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Aigües de l’Horta y técnicos municipales. Todos ellos permanecieron en alerta durante los días de mayor riesgo, especialmente el 11 de octubre, cuando se registraron los mayores acumulados.

Cabe destacar la labor encomiable de los voluntarios de Protección Civil de Torrent, que vigilaron de forma constante el barranco de l’Horteta en diferentes puntos de su recorrido, especialmente desde su puesto fijo en el paso inundable de la Font de la Teula, informando puntualmente a los servicios de emergencia sobre el caudal y posibles incidencias. También desempeñaron una importante tarea preventiva en el vallado de los pasos inundables de los principales cauces del término municipal —l’Horteta, Poyo, les Canyes, la Bota y els Gils—, cumpliendo con el Plan de Actuación Municipal frente a Inundaciones (PAM) y garantizando la seguridad de los vecinos.

Igualmente, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia jugó un papel fundamental durante la jornada más complicada, el sábado 11 de octubre, manteniendo la vigilancia continua en la confluencia de los barrancos de El Poyo y l’Horteta, una de las zonas más sensibles ante grandes avenidas de agua. Desde allí, informaron en todo momento al 112 del nivel de caudal permitiendo una rápida respuesta y una coordinación eficaz con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, sí así hubiera sido necesaria.

Las lluvias también obligaron a adoptar medidas preventivas como la suspensión de las clases durante un día lectivo, ante los avisos naranjas de AEMET, y la cancelación de los actos del 9 d’Octubre y del Día de la Hispanidad, que estaban previstos al aire libre en diferentes puntos de la ciudad.

Uno de los caminos anegados de agua / L-EMV

Estas precipitaciones han vuelto a evidenciar una de las principales reivindicaciones de la alcaldesa Amparo Folgado durante el último año: la necesidad urgente de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acometa actuaciones aguas arriba del barranco de l’Horteta, que ha perdido capacidad tras la DANA del 29 de octubre de 2024 y ha vuelto a desbordarse en diversos tramos del término municipal, especialmente el sábado 11 de octubre.

A pesar de ello, Folgado destaca el buen resultado de las obras de mejora ejecutadas recientemente por la Conselleria de Agricultura, que han elevado los pasos inundables de la Font de la Teula y Xarcos Secs, sustituyendo los antiguos pasos por marcos de 2x2 metros que han permitido que estos puntos no se anegaran como en episodios anteriores. Próximamente, se llevará a cabo una actuación similar en el paso inundable dels Arquets de Baix, con el objetivo de continuar reduciendo el número de puntos críticos que quedan impracticables durante las lluvias torrenciales.

Constantes avisos y cambios de alerta

“Quiero agradecer sinceramente a todos los vecinos y vecinas de Torrent su comprensión y paciencia durante estos días de constantes avisos, cambios de alerta y medidas preventivas que hemos tenido que ir tomando según estos avisos de AEMET. También mi agradecimiento a los voluntarios de Protección Civil, a la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Aigües de l’Horta, al Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y a todos los trabajadores municipales que han estado al pie del cañón día y noche, garantizando la seguridad de todos los torrentinos”, ha manifestado la alcaldesa Amparo Folgado.

La primera edil también ha querido poner sobre la mesa la necesidad de establecer criterios homogéneos entre municipios a la hora de suspender las clases en días de alerta naranja, para evitar confusión entre las familias y ofrecer una respuesta coordinada desde las administraciones, sin que puedan darse comparaciones difíciles de comprender por los vecinos en diferentes municipios próximos. “La climatología está cambiando y fenómenos como este han venido para quedarse. Por eso, desde el Ayuntamiento de Torrent creemos que la Conselleria de Educación debe estudiar fórmulas que permitan que los niños y niñas puedan seguir las clases online los días en que las alertas meteorológicas impiden acudir a los centros educativos”, ha añadido Folgado.

Con el paso de la DANA Alice, Torrent cierra una semana de intensas lluvias con un balance positivo en materia de prevención, coordinación y respuesta, demostrando la eficacia del dispositivo municipal y la implicación de todos los cuerpos de emergencia. Las mejoras en infraestructuras hidráulicas y la cooperación entre administraciones y voluntariado como Protección Civil, han sido clave para minimizar los daños y garantizar la seguridad de la ciudadanía en un nuevo episodio de lluvias que, como recordó la alcaldesa, “nos recuerda la importancia de seguir preparándonos para convivir con este tipo de fenómenos”.