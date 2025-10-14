Dónde ver la película "Los domingo" una semana antes de su estreno

Merecedora de la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Los domingos, el nuevo largometraje de Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos, Querer), ha recibido el aplauso de la crítica antes de que la cinta aterrice en las salas españolas. En Burjassot, el público podrá disfrutarla el próximo jueves 16 de octubre, a las 20.00 horas, una semana antes de su estreno oficial, dentro del proyecto Viridiana.

Protagonizada por Blanca Soroa en su primer trabajo como actriz y por Patricia López Arnáiz y con guion de la directora, la película se adentra en temas tan resbaladizos como la religión, la vocación y la fe. Ainara, una niña de 17 años, huérfana de madre (la debutante Blanca Soroa), decide que no quiere vivir como las demás jóvenes de su edad, que ha sentido la llamada de Dios y que desea ser monja de clausura. Este hecho pondrá de manifiesto, en su entorno familiar, las diferencias de carácter e ideológicas de sus miembros: su tía (Patricia López Arnáiz) no puede entender esta decisión y piensa que la niña está siendo manipulada, mientras que su padre (Miguel Garcés), más preocupado por otras cuestiones egoístas, se muestra pasivo ante esta situación. En definitiva, una noticia insólita e inesperada que pilla por sorpresa a toda la familia provocando un abismo y una prueba de fuego para todos.

Tras la proyección de Los domingos, habrá un coloquio online con la directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa, en el que los espectadores y espectadoras podrán participar enviando sus preguntas a través del QR que se proyectará en la sala.

Las entradas tienen un precio de 4 euros y pueden adquirirse en la página web del Cine Tívoli y en la taquilla, desde media hora antes del inicio de cada proyección.