El alcalde de Alfafar denuncia en Bruselas el bloqueo de 36 millones de euros para la reconstrucción
Juan Ramón Adsuara exige al gobierno central mayor agilidad en la tramitación de las ayudas para la dana
S. García
El alcalde de Alfafar y diputado de Fondos Europeos de Valencia, Juan Ramón Adsuara, ha denunciado en Bruselas el "bloqueo de 36 millones de euros de ayudas europeas destinadas a la reconstrucción del municipio tras la dana, debido a los retrasos y la excesiva burocracia del gobierno central".
Adsuara ha intervenido en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2025, dentro de la ponencia “Resiliencia local y gobiernos intermedios frente a las catástrofes”, junto a las vicepresidentas de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix y Reme Mazzolari, y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.
Adsuara, exige a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "agilidad, eficacia y sensibilidad con las personas afectadas": “La reconstrucción no puede esperar más; necesitamos invertir los fondos europeos donde más falta hacen, a través de los ayuntamientos y las diputaciones”, subraya.
Gestión de los fondos europeos
Durante el encuentro, el alcalde ha reivindicado que los fondos europeos sean gestionados directamente por las administraciones locales y provinciales, “porque somos quienes conocemos de cerca la realidad del territorio y las necesidades de nuestra gente”.
Adsuara ha insistido en que la reconstrucción de Alfafar "avanza, pero no al ritmo que la ciudadanía merece", y ha hecho un llamamiento al gobierno central para que "desbloquee de inmediato las ayudas pendientes y permita que los municipios avancen".
La salud mental preocupa a Adsuara, que ha alertado sobre el impacto emocional que la catástrofe sigue teniendo en las vecinas y vecinos afectados: “La salud mental de quienes perdieron a seres queridos o sus hogares debe ser una prioridad. No podemos permitir que la burocracia añada más sufrimiento a las familias”.
“No pedimos privilegios, pedimos justicia para quienes lo han perdido todo y siguen esperando respuestas”, ha concluido el alcalde.
