El alcalde de Alfafar denuncia en Bruselas el bloqueo de 36 millones de euros para la reconstrucción

El alcalde de Alfafar y diputado de Fondos Europeos de Valencia, Juan Ramón Adsuara, ha denunciado en Bruselas el "bloqueo de 36 millones de euros de ayudas europeas destinadas a la reconstrucción del municipio tras la dana, debido a los retrasos y la excesiva burocracia del gobierno central".

Adsuara ha intervenido en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades 2025, dentro de la ponencia “Resiliencia local y gobiernos intermedios frente a las catástrofes”, junto a las vicepresidentas de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix y Reme Mazzolari, y el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez.

Adsuara, exige a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "agilidad, eficacia y sensibilidad con las personas afectadas": “La reconstrucción no puede esperar más; necesitamos invertir los fondos europeos donde más falta hacen, a través de los ayuntamientos y las diputaciones”, subraya.

Gestión de los fondos europeos

Durante el encuentro, el alcalde ha reivindicado que los fondos europeos sean gestionados directamente por las administraciones locales y provinciales, “porque somos quienes conocemos de cerca la realidad del territorio y las necesidades de nuestra gente”.

Adsuara ha insistido en que la reconstrucción de Alfafar "avanza, pero no al ritmo que la ciudadanía merece", y ha hecho un llamamiento al gobierno central para que "desbloquee de inmediato las ayudas pendientes y permita que los municipios avancen".

La salud mental preocupa a Adsuara, que ha alertado sobre el impacto emocional que la catástrofe sigue teniendo en las vecinas y vecinos afectados: “La salud mental de quienes perdieron a seres queridos o sus hogares debe ser una prioridad. No podemos permitir que la burocracia añada más sufrimiento a las familias”.

“No pedimos privilegios, pedimos justicia para quienes lo han perdido todo y siguen esperando respuestas”, ha concluido el alcalde.