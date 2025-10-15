Alerta: Peligro de derrumbe en el centro de Torrent

En el casco histórico de Torrent está proliferando un jardín en forma de vallas rojas. Y es que en las últimas semanas es cada vez más habitual encontrar una tira de barreras junto a las fachadas de viejas casas para proteger a los peatones que circulan por la acera. Y las lluvias de septiembre y octubre no ha ayudado y han agravado el problema.

El Ayuntamiento de Torrent se ha obligado a tener que intervenir recientemente ante distintas situaciones que afectan a diversas viviendas ubicadas en el casco histórico de la ciudad. Se trata de casas señoriales, normalmente de un par de plantas, y deshabitadas, que presentan un alto nivel de degradación por la falta de intervención de sus propietarios.

Vallas en un inmueble frente a la Torre / L-EMV

En este sentido, la actuación inicial del consistorio, de carácter preventivo, se produce por distintos motivos. Por ejemplo, la pasada semana se tuvo que perimetrar un antiguo negocio situado frente a la Torre por la caída de cascote de la fachada. De hecho, según apuntan fuentes municipales, fue necesaria la actuación de los bomberos para sanear la zona afectada. Tras ese incidente, y con la comunicación al departamento de Urbanismo, se procedio al vallado del inmueble para alertar al peatón de que no transite cerca del edificio.

A escasos metros, la pasada semana también se estableció un perímetro de seguridad en una vieja casa, esquina entre las calles Frare Lluís Amigó y Sants Patrons. Se trata de un inmueble de dos plantas cerrada desde hace años, donde se asentó durante décadas un horno tradicional. En esta ocasión, según ha podido saber este diario, fue uno de los propietarios los que comunicaron al consistorio el mal estado de la construcción, con un agujero considerable en el tejado superior que provoca la entrada de agua en episodios de lluvia. Técnicos del ayuntamiento pudieron entrar en la citada casa y realizar una inspección del estado en el que se encuentra. Acto seguido se procedió a establecer el perimetro de seguridad en las aceras de ambas calles.

Casa con un vallado de seguridad en Virgen del Olivar / L-EMV

Cobrar la actuación a los propietarios

Así, sea cual fuere la casuística de cada inmueble y si se actúa de oficio por parte del consisorio o por el aviso del propietario, lo que sí hace el ayuntamiento es abrir un expediente de seguimiento sobre el inmueble en cuestión para notificar a los dueños la peligrosidad e instándole a una pronta actuación. En el caso de que se haga caso omiso, como sucede en la casa de situada en Maestro Giner donde el vecindario lleve años denunciando los problemas que causa su abandono por parte de los propietarios, la administración municipal ejectuará cualquier intervención para garantizar la seguridad y pasará la factura a los propietarios.