Alfafar exige el nuevo colector ya para evitar inundaciones en su casco histórico

La dana Alice ha puesto sobre la mesa la urgencia de sanear el alcantarillado de Alfafar, sobre todo en sus calles del centro histórico, que cuentan con una red obsoleta y ahora llena de lodo seco tras la barrancada del 29 de octubre. Con anterior dana, antes de Alice, Alfafar vio como su calle Colón se inundaba de nuevo, poniendo en peligro de nuevo la posibilidad de que entrase agua en las plantas bajas de la zona.

Mientras espera que el Estado dé el ok a la memoria de reparación del alcantarillado, que sigue a la espera más de siete meses, el consistorio ha decidido actuar con un plan de choque a través de Hidraqua, empresa que lleva la gestión del agua en el municipio.

Reparación de imbornales en calle Colón de Alfafar. / A.A.

Así, la semana pasada, justo antes de estallar la tormenta Alice, se realizó la reparación de imbornales en la calle Colón, que ya dio sus frutos a la espera de la obra más necesaria que es la sustitución del colector. Según el alcalde, la comisionada Zulima Pérez, ha asegurado que esta misma semana ya dará el ok a la subvención. En el caso de Alfafar presentaron una memoria de 7 millones de euros. Sin embargo, explican desde el consistorio que como la gestión del agua es indirecta, el Miteco no financia los gastos generales y beneficio industrial, con lo que en la resolución provisional aprobaron 5 millones de euros. Tampoco han podido acogerse a la opción que ofreció la Generalitat Valenciana para reparar el alcantarillado a través de Vaersa, la que la gestión no la lleva directamente el consistorio.

Esto ha hecho que Alfafar dé un paso al frente para comenzar ya la obra a través de su empresa, pero con memoria y buscando tres ofertas, que es el requisito. "Es necesario cambiar el colector ya, o podemos esperar más. Lo pedimos en diciembre", sentenciaba el alcalde Juan Ramón Adsuara.