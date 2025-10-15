La asociación cultural de Albal denuncia un boicot contra sus actos de Estellés

La asociación La Cultural de Albal ha denunciado en redes sociales un 'boicot' a los actos que están preparando para la segunda edición de la Nit Estellés, programada para este fin de semana. Así lo han comunicado en un escrito compartido en redes sociales, en el que lamentan que los carteles que han colgado por las calles para el homenaje a los escritores valencianos Vicent Andrés Estellés y Maria Beneyto, hayan sido arrancados.

"Un gesto tan pequeño como arrancar un cartel es en realidad una gran muestra de odio, un intento de hacer callar la cultura y la lengua (valenciana). Pero la cultura no calla", escriben en sus redes desde La Cultural. "La Nit Estellés es un espacio de convivencia y orgullo para nuestra lengua y de respeto por todas las voces. Ante las personas que quieren borrarnos, nosotros responderemos con más palabra, más poesía y más cultura y por eso os esperamos este viernes, 17 de octubre, para cenar con nosotros, recitar poemas y maravillarnos con el concierto de Àgueda Segrelles", explican.

Carteles arrancados en las calles de Albal. / L-EMV

La segunda edición de la Nit Estellés tendrá lugar en el patio del CEIP Sant Blai a las 20:30 horas de este viernes, 17 de octubre. Las personas asistentes podrán disfrutar de una cena al aire libre acompañada de un recital de poesía y un concierto de la cantautora de Albaida Àgueda Segrelles. Este año, la actividad rinde homenaje a la escritora valenciana María Beneyto, con motivo del centenario de su nacimiento, y contará con algunas sorpresas adicionales. La entrada tiene un precio de 3 euros que incluye picaeta, una consumición y postres. Es necesaria inscripción previa enviando un correo a lacultural.albal@gmail.com y el pago se realizará en el momento del evento.

Por otra parte, el domingo 19 de octubre las calles y plazas de Albal se convertirán en un gran taller al aire libre con la primera edición del Concurso de Pintura Rápida de La Cultural, con premios de 1.000 €, 600 € y 400 € para los tres primeros clasificados. Las inscripciones estarán abiertas hasta ese mismo día a través del correo lacultural.albal@gmail.com. Esta actividad cuenta con la colaboración de la Fundación Caixa Rural de Albal.

Nit Estellés Albal 2024 / L-EMV

Otra actividad prevista para el domingo 19 es una visita guiada para conocer la historia y los tesoros desconocidos del pueblo de la mano del periodista e historiador Francesc Martínez y del arquitecto técnico y experto en conservación del patrimonio Marcel·lí Rosaleny, que acercarán a las personas participantes la memoria y la identidad local. Esta visita estaba prevista para el sábado pasado, pero se tuvo que posponer debido a las inclemencias meteorológicas.

Más actividades

El martes 21 de octubre se celebrará en la Casa de la Cultura una jornada dedicada a la barrancada del 29 de octubre, con proyecciones del Festival de Cinema Ciutadà Compromés de Acicom. El encuentro contará con la participación de Fernando Valladares, la Asociación de Víctimas Mortales de la dana y Ester Nebot, del proyecto de recuperación de fotografías de la UPV, ofreciendo una tarde de reflexión y recuerdo para la ciudadanía.

Además, con motivo de Todos los Santos, el jueves 30 de octubre a las 18 horas LA CULTURAL organizará en la Casa de la Cultura un cuenta cuentos y diversos talleres sobre espantacriaturas valencianas, pensados para los más pequeños y pequeñas.

Toda la programación completa de LA CULTURAL de Albal se puede consultar en sus redes sociales. Con estas iniciativas, la asociación reafirma su compromiso de acercar la cultura, el arte y el patrimonio a toda la ciudadanía, fomentando la creatividad y la memoria colectiva del pueblo.