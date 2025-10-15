La asociación Lloc de Vida-Buscant Alternatives comienza un nuevo curso en Burjassot

El pasado martes 7 de octubre, la asociación Lloc de Vida – Buscant Alternatives de Burjassot inauguró el nuevo curso 2025-2026, en un acto que contó con la presencia de Manuela Carrero, concejala de Educación y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burjassot y de Juan Gabriel Sánchez, concejal de Deportes y responsable de área de Bienestar Social, además de miembros de la comisión directiva de la entidad y una representación del equipo docente.

Un año más, Lloc de Vida-Buscant Alternatives ofrece una oferta formativa amplia y variada de cursos y talleres, orientada para atender las necesidades informativas, formativas, instrumentales y competenciales de sus usuarias y usuarios: cuidado y atención de personas mayores; habilidades para el empleo; aprendizaje del Castellano y el Valenciano; manipulación de alimentos; formación en asuntos de extranjería; empoderamiento, economía familiar y sostenibilidad; homologación de títulos no universitarios, derechos laborales, Seguridad Social española, seguridad y salud en el trabajo, habilidades comunicativas y técnicas para la búsqueda activa de empleo. Las actividades se complementan con un conjunto de talleres orientados a la mejora de las competencias digitales.

Para llevar a cabo estas tareas, la entidad, que este año celebra su vigésimo aniversario, cuenta con un equipo de personal docente voluntario y con la colaboración de docentes de entidades colaboradoras como son el Colegio de Enfermería de Valencia, la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València, la Oficina de Pangea del Ayuntamiento de Burjassot, Invassat y Adecco.

¿Cómo apuntarse?

Las personas interesadas en participar en los cursos y talleres pueden revisar la programación en la web www.buscantalternatives.org o informarse directamente en la sede de la asociación, ubicada en la Calle del Profesor Enrique Tierno Galván 16, bajo izquierdo.