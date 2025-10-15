Benetússer informa que las obras de reurbanización de Camí Nou durarán once meses

El Ayuntamiento de Benetússer ha organizado una reunión ciudadana para trasladar toda la información sobre el inicio de las obras de mejora y adecuación de Camí Nou.La alcaldesa Eva Sanz fue la encargada de informar sobre una actuación que arrancó la semana pasada y que mejorará la accesibilidad de las aceras y el alcantarillado de la principal arteria del municipio. La actuación está financiada por el Plan de Inversiones de la Diputació de Valencia y tiene un presupuesto de 1,7 millones de euros.

Durante la reunión con la ciudadanía residente en la zona, la alcaldesa trasladó a los y las asistentes toda la información relativa a las obras. Además, se pudieron solucionar algunas dudas que los vecinos y vecinas trasladaron a la primera edil. La actuación que comenzó el pasado 1 de octubre tendrá una duración total de 11 meses. Para abordarla, la empresa encargada del proyecto ha dividido el trabajo en 11 fases distintas que se han iniciado en el cruce con la avenida Orba y finalizará en el límte con los términos de Alfafar y Valencia en el otro extremo.

Todas las mejoras

A pesar de que la obra está planificada desde antes de que Benetússer sufriera la dana del 29 de octubre de 2024, en la actuación estaba ya previsto mejorar el alcantarillado de la zona que fue una de las infraestructuras que más daño sufrió por la acumulación de barro. Además, de la mejora en el alcantarillado las obras actuarán sobre la red de agua potable, la accesibilidad tanto de las aceras como de las paradas de autobús, está prevista también la actualización de las luminarias para mejorar la iluminación de la vía así como el asfaltado de toda la avenida con asfalto reductor del ruido.

“Van a ser meses en los que vamos a tener que convivir con la molestia que genera una obra de esta envergadura en nuestra avenida principal pero son actuaciones muy necesarias para tener un municipio más accesible además de mejorar nuestro alcantarillado que tan afectado quedó durante la riada”, explicaba en la reunión la alcaldesa Eva Sanz.