Cambios en el gobierno municipal de Catarroja

El Ayuntamiento de Catarroja, por resolución de Alcaldía, ha aprobado una remodelación de las delegaciones de competencias entre los concejales y concejalas del gobierno municipal con el objetivo de optimizar la gestión política y administrativa y reforzar la coordinación entre áreas.

“Esta reestructuración responde a la voluntad de fortalecer la acción de gobierno y adaptar la organización municipal a los retos actuales de Catarroja. Con un equipo más coordinado y equilibrado, queremos continuar mejorando el servicio a la ciudadanía”, ha destacado la alcaldesa Lorena Silvent.

Esta reorganización viene determinada por la salida de Miquel Verdeguer, tras presentar su dimisión en verano tras ser denunciado por una agresión sexual. Ocupa su acta el siguiente en la lista electoral por el PSPV, Vicente Ramón Escrig Sospedra, marido de la alcaldesa Lorena Silvent. Escrig , sin embargo no ocupa las áreas que llevaba Verdeguer, y eso también ha provocado la reestructuración de las concejalías. Así, Escrig asumirá Industria, Agricultura y Turismo.

Mientras, las áreas que dirigía Miquel Verdeguer serán repartidas entre viarias concejales. Así, Beatriz Sierra se ocupará de Patrimonio, Archivo e Inventario, Marta Galdón de Infancia, Adolescencia y Juventud y Núria Marín de Fiestas.

Así quedan las concejalías:

Esta reorganización adapta las responsabilidades de las diferentes concejalías para mejorar la respuesta municipal ante las necesidades ciudadanas y los proyectos estratégicos del municipio. Así, la estructura del gobierno queda de la siguiente manera:

● Beatriz Sierra García asume las competencias en Patrimonio, Archivo e Inventario, además de Igualdad, Diversidad y Deportes, y presidirá la Mesa Permanente de Contratación.

● Lourdes Rodríguez Fresneda, cuarta teniente de alcaldía, gestionará Impulso Económico, Comercio, Empleo, Formación, Sanidad y Vivienda.

● Marta Galdón Gómez, sexta teniente de alcaldía, incorpora Infancia, Adolescencia y Juventud a las áreas de Medio Ambiente, Servicios Urbanos, Vía Pública, Puerto y Seguridad Ciudadana.

● Núria Marín Hortelano pasa a dirigir Fiestas y Recursos Humanos, además de Participación Ciudadana, Bienestar Animal y Proyectos Europeos.

● Vicente Ramón Escrig Sospedra será responsable de Industria, Agricultura y Turismo.

● Juan Carlos Martínez Cuevas mantiene la dirección de Hacienda y la coordinación de los servicios gestionados por la empresa pública ESERCA.

● Jesús Monzó Cubillos continúa con Personas Mayores y, como Primer Teniente de Alcalde, recibe delegaciones resolutivas en diversas áreas.

● Núria Blanch Esteban continuará con Bienestar Social y Ciudad Educadora.

● Martí Raga Vázquez gestionará Urbanismo, Movilidad, Parques y Jardines y Regeneración Democrática.

● Dolors Gimeno Valero mantiene Cultura y Política Lingüística.

● José Antonio Cuberos Narváez continúa con Educación, Modernización y Transparencia.

La nueva resolución actualiza las delegaciones resolutivas y mantiene su vigencia durante el mandato 2023–2027.