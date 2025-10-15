El pediatra del centro de salud de la Coma rechazó la plaza en el último momento

La última agresión a una enfermera que iba a ofrecer un servicio a domicilio en el barrio de la Coma de Paterna ha vuelto a poner sobre la mesa la falta de pediatras que sufre el centro sanitario de esta zona catalogada de acción preferente.

Cuando el ambulatorio reabrió sus puertas en mayo del 2023 tras un par de semanas cerrado precisamente por las amenazas e insultos sufridos en el área de pediatría, que llevó a todo el personal sanitario a coger la baja a modo de protesta, ya no contaba con los dos pediatras que tenía asignados, ya que uno se jubiló y el otro pidió cambio de destino.

Desde entonces han sido muchas las protestas y reivindicaciones de los vecinos de la Coma exigiendo que vuelvan los pediatras al barrio de la Coma, ya que ahora se tiene que desplazar a los centros de salud del Clot, Campamento o La Canyada.

Centro de Salud del Barrio de la Coma. / Daniel Tortajada

Unos vecinos que respiraron tranquilos cuando este pasado mes de junio, desde Sanidad se informó que se habían adjudicaron las dos plazas de pediatras en la Coma y una de ellas ya ha sido aceptada y se ha formalizado la toma de posesión, mientras que la segunda, se estaba haciendo todo lo posible para cubrirla.

Sin embargo, ese pediatra no ha llegado. Fuentes de la conselleria de Sanidad consultadas por este diario han afirmado que la persona que sí realizó la toma de posesión, renunció a la plaza posteriormente. "No obstante, el Departamento de Salud está trabajando para cubrir las plazas en el centro de salud. Mientras tanto, la atención pediátrica a la población está garantizada en otros centros", aseguran.

Sin embargo, según ha podido saber este diario, en noviembre se espera la llegada de al menos un médico para cubrir esa vacante, pero sin especialización pediátrica.