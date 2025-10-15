El primer Encuentro Empresarial Fuente del Jarro reivindica el papel del empresario como motor económico y social

Medio millar de empresarios, directivos y trabajadores del Parque Empresarial Fuente del Jarro, se han dado cita este martes en el Roig Arena en la primera edición del Encuentro Empresarial Fuente del Jarro, evento que nace con vocación de continuidad con el objetivo de reforzar la unión y la colaboración entre el tejido productivo que forma parte de este histórico parque empresarial, calificado como Área Industrial Avanzada por la Generalitat Valenciana.

En su intervención, el presidente de la Entidad de Gestión y Modernización Fuente del Jarro, Carlos Serrano, subrayó la relevancia de los empresarios como “verdaderos motores de la economía y del bienestar social”. Recordó que la sinergia entre trabajadores, directivos y empresarios es lo que permite construir negocios sólidos y con propósito, y destacó que el espíritu emprendedor que arriesga, invierte y contrata, es fundamental para generar riqueza y empleo. “Los empresarios son quienes, desde su oficina, su fábrica o su tienda, toman la iniciativa y hacen que las cosas pasen. Son los impuestos de trabajadores y empresas los que se traducen en más y mejores servicios públicos: sanidad, educación e infraestructuras”, señaló.

Invitados a la gala empresarial / L-EMV

El presidente de la EGM Fuente del Jarro agradeció la colaboración institucional de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, a través deIVACE, así como del Ayuntamiento de Paterna, convencido de que su apoyo a las áreas industriales y a las empresas contribuye directamente a la mejora social. Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, y Marian Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo reforzaron el evento con su asistencia y pronunciaron sendos discursos institucionales.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha puesto en valor el Parque Empresarial Fuente del Jarro “como referente de transformación industrial y símbolo del modelo productivo, dinámico, competitivo e innovador que queremos para la Comunitat Valenciana”. Para la titular de Industria “es un ejemplo de evolución, de esfuerzo compartido y de visión de futuro que ha demostrado una enorme capacidad para adaptarse y situarse a la vanguardia de los estándares industriales del siglo XXI”.

Juan Antonio Sagredo ha destacado la importancia de la colaboración público-privada, señalando que “cuando unimos fuerzas, conseguimos que Fuente del Jarro no solo mantenga su liderazgo, sino que siga creciendo y adaptándose a los nuevos tiempos”. El alcalde señaló el “orgullo de contar con uno de los parques empresariales más grandes e importantes de Europa, símbolo de la capacidad de esta ciudad para emprender, para innovar y para liderar”.

El presidente de Fuente del Jarro, Carlos Serrano / L-EMV

El presidente de la EGM Fuente del Jarro, Carlos Serrano también quiso poner en valor el trabajo de la Junta Directiva de la EGM Fuente del Jarro Asivalco y de sus socios, que con su compromiso impulsan de manera constante el desarrollo de esta área empresarial. Además, agradeció particularmente la colaboración de las empresas patrocinadoras del evento: CaixaBank, Banco Sabadell, Improving Logistics & Consulting y CBRE.

Carlos Serrano también tuvo palabras para todas las personas que han trabajado y trabajan en la EGM Fuente del Jarro-Asivalco, destacando que “gracias a ellas las ideas y propuestas de la entidad acaban convirtiéndose en realidades tangibles que benefician al conjunto de las empresas”. En este punto, Serrano dedicó un reconocimiento especial a Joaquín Ballester, quien ha ejercido como gerente de Asivalco durante 18 años y que recientemente ha emprendido una nueva etapa en el sector público. Igualmente, agradeció el trabajo que viene realizando Diego Romá, nuevo gerente de la entidad desde el pasado mes de septiembre.

Reconocimiento a empresas y personas

Durante la ceremonia se hizo entrega de los premios y reconocimientos que distinguen trayectorias ejemplares y aportaciones destacadas al desarrollo del Parque Empresarial Fuente del Jarro. El Premio Espíritu Fuente del Jarro recayó en Santiago Salvador por su liderazgo y extensa dedicación a la entidad, tras haber sido presidente durante 17 años, miembro de su junta directiva durante 34 años, presidente de FEPEVAL durante 12 años y presidente fundador de CEDAES. La empresa Aznar Textil fue reconocida como la más longeva de Fuente del Jarro. Fundada en 1881 por José Aznar Delgado, acredita 144 años de historia empresarial.

Asimismo, se otorgaron reconocimientos especiales a las empresas que cumplen 50 años en el parque empresarial, siendo el caso de Maderas Barber, MACFLY, J. Ibáñez Girona, SAICA y Transportes Campillo. Estos reconocimientos representan un reconocimiento a su dilatada trayectoria y su contribución al desarrollo económico y social de su entorno. Finalmente, Das Audio y Tonos Impresión S.L. recibieron los reconocimientos Fuentes de Oro por actuaciones en sus instalaciones que contribuyen a la mejora del conjunto del área empresarial.

El evento concluyó con un cóctel, que sirvió como espacio de encuentro y networking para empresarios, directivos y trabajadores. Tal y como señaló el presidente de la EGM, Carlos Serrano, “los negocios no prosperan en el aislamiento, sino en la colaboración, y este encuentro empresarial representa precisamente la oportunidad de fortalecer vínculos, crear alianzas y construir juntos el futuro de Fuente del Jarro”.