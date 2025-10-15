Mari Carmen Félix , nueva concejala de Personas mayores y Consumo de Quart

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha dado hoy un paso firme hacia un modelo de gobierno más ágil, eficaz y centrado en las personas, con la toma de posesión en un pleno extraordinario de Mari Carmen Félix, lo que da paso a una nueva estructura del equipo de Gobierno. Esta reorganización, impulsada por la alcaldesa Cristina Mora, se produce tras la salida del histórico concejal Bartolomé Nofuentes, al que Mora retiró algunas de sus competencias y lo expulsara de la Junta de Gobierno, decisión que motivó la dimisión del regidor. "Este cambio responde a la necesidad de adaptar la acción política municipal a los nuevos retos sociales, económicos y medioambientales del municipio, sin perder de vista el objetivo prioritario: mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas", afirman desde el ejecutivo en un comunicado.

La nueva estructura se presenta como una apuesta decidida por la modernización del gobierno local, la descentralización administrativa y la mejora de los servicios públicos, pilares fundamentales para avanzar hacia un modelo de gestión más transparente, eficiente y cercano.

Un gobierno fortalecido al servicio de la ciudadanía

Cristina Mora ha subrayado que este cambio en el organigrama político “responde a un ejercicio de responsabilidad y compromiso con Quart de Poblet, para garantizar que cada área de gobierno cuente con los recursos humanos y políticos necesarios para seguir construyendo una ciudad cohesionada, innovadora y con oportunidades para todos y todas”.

En este marco, se incorpora al equipo de Gobierno Mari Carmen Félix, quien asumirá las competencias en Personas Mayores y Consumo, dos áreas clave en un municipio que trabaja por la cohesión intergeneracional, la atención a la diversidad y la defensa de los derechos de los consumidores. Félix, muy vinculada al tejido asociativo y cultural del municipio, aporta una sólida experiencia en el ámbito de los cuidados, el envejecimiento activo y la atención a personas con diversidad funcional.

La nueva Corporación Municipal de Quart de Poblet tras la toma de posesión de Mari Carmen Félix. / A.Q.P.

Su llegada al Ejecutivo refuerza el perfil social del gobierno liderado por Cristina Mora, consolidando el bloque de políticas públicas dirigidas al bienestar y a la mejora de la calidad de vida de la población.

Grandes ejes estratégicos para una gestión eficaz

La nueva estructura política se articula en torno a grandes ejes estratégicos con el objetivo de optimizar la coordinación entre áreas, reforzar la gobernanza transversal y acercar la administración a la ciudadanía.

Entre los principales cambios, destaca la asunción de nuevas responsabilidades por parte del primer teniente de alcalde, Juanjo Susín, que suma a su cartera las áreas de Desarrollo Urbano Sostenible, Servicios Municipales, Transición Ecológica y Cambio Climático, Plan EDIL y Vivienda, unificando la visión territorial y medioambiental del municipio.

Del mismo modo, Consue Campos sigue al frente de Educación, Personal y recupera Infancia y Adolescencia, fortaleciendo una línea política con una larga trayectoria en Quart de Poblet.

El resto del equipo mantiene o amplía competencias con una clara vocación de servicio público y especialización en ámbitos clave como Cultura, Educación, Igualdad, Juventud, Empleo, Economía, Salud Pública o Transparencia.

En materia de reconstrucción por la DANA, Nacho Rabanaque lidera la cartera del Plan de Recuperación, además de estar al frente de las competencias de Economía y Hacienda, Movilidad y Bienes Municipales e Inventario. Además, asume la dirección de las áreas de Contratación y Suministros, así como de Empresa Pública. Cabe recordar que la nueva responsabilidad concedida por Mora a Rabanaque originó la ausencia de Nofuentes y de Hidalgo del pleno que debía aprobarla.

Encarna Folgado se mantiene al frente de la Concejalía de Cultura y Biblioteca, así como de Proyectos Europeos e Innovación, mientras que José Antonio Zapata, por su parte, sigue como Vocal Delegado de la Mancomunidad Intermunicipal Barrio del Cristo.

En el marco de la nueva estructura, la concejala Llum Moral dirige las competencias de la cartera de Bienestar Social, mientras que Personas Mayores y Políticas Intergeneracionales y Consumo quedan asumidas por la nueva concejala Mari Carmen Félix.

FranciscoJosé Hidalgo sigue al frente de la cartera de Empleo, Promoción Económica y Empresas, del área de Comercio, así como de las competencias de Memoria y Cultura Democrática y Participación Ciudadana.

De la misma manera, Lucía Fernández dirige el área de Turismo y Patrimonio Local, Igualdad y Políticas Inclusivas, Políticas de Juventud, Salud Pública local y forma parte de los órganos de gobierno del Barrio del Cristo.

Asimismo, Lluismi Campos mantiene las competencias de Gobierno Abierto y Transparencia, Administración electrónica y TI y Bienestar Animal, y asume ahora la gestión del Ciclo Integral del Agua.

Por su parte, la concejala Rosa García seguirá al frente de las competencias en Higiene Pública, Mercados y Emprendimiento Local. Y finalmente, Gabriela Carretero lidera el área de Paz, Solidaridad y Cooperación, así como el Plan Municipal de Drogodependencias.

Una hoja de ruta compartida y participativa

La remodelación del Gobierno municipal es también reflejo del compromiso político de Cristina Mora y su equipo con un modelo de gestión basado en la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia, abriendo una nueva etapa en la que se refuerza el diálogo con el tejido social y económico del municipio.

Quart de Poblet consolida así un Gobierno plural, solvente y preparado para seguir avanzando en políticas transformadoras, con una hoja de ruta centrada en la justicia social, la sostenibilidad urbana, la igualdad real y el desarrollo local.

“Reforzamos el Gobierno municipal para seguir haciendo de Quart de Poblet un municipio de oportunidades, que cuida de su gente, que escucha, que innova y que no deja a nadie atrás”, ha afirmado la alcaldesa.

Con esta reorganización, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con una gestión pública al servicio de las personas, y con una visión de futuro clara: seguir construyendo un Quart de Poblet más justo, inclusivo, verde y participativo.