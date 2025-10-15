Meliana concede la Medalla de Honor a Cardells

El Ayuntamiento de Meliana ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones la concesión de la Medalla Honorífica del Ajuntament de Meliana al profesor doctor de la Universidad Católica de Valencia Francisco A. Cardells Martí.

La distinción fue entregada la víspera del 9 de Octubre de 2025, día de los valencianos, por la Alcaldesa del Ajuntament de Meliana, Trini Montañana, ante autoridades y vecinos del lugar. En palabras de la alcaldesa “este premio es un agradecimiento a personas queridas por el pueblo, como Paco, que se han distinguido en defensa de la lengua, cultura, patrimonio e historia de Valencia”.

Se da la circunstancia que Cardells ya había recibido la distinción honorífica de Cronista Oficial en 2013 por su actividad desinteresada en defensa de los estudios sobre la población mencionada y que con anterioridad había formado parte de la Comisión de Patrimonio en los años 90 y en varias ocasiones sido miembro de la Junta Rectora del Instituto Municipal de Cultura.

Cardells firmando el lubro de honor de Meliana. / A.M.

Francisco Cardells cuenta con publicaciones y trabajos desinteresados sobre la población, contando en su haber la catalogación completa del Archivo Histórico Municipal de Meliana así como la edición del periódico El Cresol de l’Horta (1995-2013) en defensa de la cultura y patrimonio valenciano con una vocación comarcalizadora.

Entre las obras más destacadas publicadas sobre la historia del municipio se cuentan “Els Carrers de Meliana. Origen y vida”, de 1999 y reeditado en tres ocasiones; “Meliana: la profundidad de un legado histórico” de 1998, “en pie de guerra: claros y oscuros de una época, Meliana bajo los franceses 1808-1813”, 2012, “La identidad de l’Horta a través de la Heráldica municipal”, 2019; etc.

"El mejor de los galardones que he obtenido"

Para Cardells “el título de ser hijo de Meliana y el reconocimiento del pueblo es el mejor galardón de los obtenidos en mi carrera personal y profesional, y el que más me hace sentir satisfecho”.

Es profesor acreditado miembro del Instituto Veritatis Gaudium de la Universidad Católica de Valencia y está acreditado por la Agencia de Evaluación y cuenta con dos sexenios de investigación reconocidos por la CNAI (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirige el grupo Mitos como generadores de identidades territoriales desde 2015 en el que participan sietes universidades diferentes. Recientemente ha presentado una investigación sobre la gastronomía valenciana que se ha insertado en el volumen básico de soporte para las señas de identidad valencianas encargadas por la Real Academia de Cultura Valenciana. Además de ser Académico de Nümero de la RACV (2025), ha sido director de la revista Fides et Ratio de la Universidad Católica de Valencia (2015-2018) y forma parte del comités asesor de las revistas Eviterna de la Universidad de Málaga, la Revista Cuadernos de Historia de la Fundación Universitaria Española y la Revista Cuadernos de Estudios Gallegos de la Xunta de Galicia perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es director del CUHC (Círculo Universitario de Historia Comarcal) que ha realizado nueve congresos de historia de periodicidad anual.