Carreras populares: Paterna acoge este domingo el Gran Fondo

Un año más, Paterna calienta motores para celebrar el Gran Fondo Vila de Paterna, que este año alcanza su XXVII edición consolidándose como una de las carreras populares de referencia en la provincia de Valencia.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Paterna en colaboración con el Club de Atletismo Cárnicas Serrano, tendrá lugar este domingo 19 de octubre a partir de las 9.30 horas con un recorrido de 15 kilómetros, un trazado clásico que año tras año mantiene su atractivo entre corredores y aficionados.

Tal y como ha destacado el Teniente Alcalde de Deportes, José Manuel Mora, “se trata de una cita ineludible en la programación deportiva de la ciudad gracias a la excelente y numerosa participación de corredores/as que va creciendo edición tras edición” al mismo tiempo que ha recordado que “Paterna es una localidad volcada con el atletismo y con el deporte en general”.

Asimismo, Mora ha añadido que “desde la organización hemos cuidado todos los detalles y comodidades para que vecinos y corredores disfruten de una jornada deportiva ideal, consolidando a Paterna como ciudad referente en la práctica de esta disciplina”.

El recorrido

El itinerario del Gran Fondo partirá de la calle Montornés y concluirá en la puerta del Ayuntamiento de Paterna tras recorrer las principales calles del casco urbano, adentrarse en el polígono Fuente del Jarro y pasar por La Canyada, con un tiempo máximo estimado de dos horas para su realización.