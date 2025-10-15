Detenido el agresor de la enfermera del barrio de la Coma

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de la enfermera del barrio de la Coma cuando se dirigía a realizar un servicio domiciliario. El varón, con antecedentes policiales, fue detenido este martes 14 de octubre por la Policía Nacional, por la agresión ocurrida el pasado 6 de octubre. Así lo ha anunciado la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, durante su visita a Requena. "Quiero agradecer a la Policía Nacional el trabajo que hacen todos los días, y en concreto en este suceso, ya que la persona que lo cometió está detenido", señaló.

Según la denuncia interpuesta por la víctima, cuando esta le preguntó al individuo sobre una dirección, él la ofreció a acompañarla hasta allí, a lo que ella se negó. Sin embargo, el varón la persiguió y cuando la enfermera entró en el patio desde la finca donde estaba el domicilio a visitar, la empujó, la arrinconó, la tiró al suelo y le amenazó con una navaja, presuntamente con la intención de robarle.

La víctima logró zafarse de su agresor entre gritos y patadas, lo que alertó a los vecinos que acudieron al patio. Ella pudo escapar y avisar a la Policía de Barrio del Ayuntamiento de Paterna que se encontró por el camino. La enfermera actualmente está de baja laboral, y Sanidad, a través de su plan de agresiones, le ha ofrecido asesoramiento jurídico y legal.

Recuerda a la Policía Autonómica

La delegada de Gobierno, quien quiso destacar que pese a este suceso, la provincia de València cuanta "con los índices de criminalidad más bajos de las últimas décadas", es consciente de la falta de seguridad en ese centro de salud, y por eso adelantó que "en estos momentos se está produciendo una reunión de coordinación entre la Policía Local de Paterna y la Policía Nacional para poder reforzar los mecanismos de seguridad en los centros médicos". La subdelegada recordó también, que los centros de salud son competencia de la Generalitat Valencia, "y ella también puede hacer uso de la policía adscrita a la policía nacional", en referencia a la policía autonómica.