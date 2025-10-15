El PSOE lamenta que el exjefe de prensa de Torrent no acuda a la comisión de investigación

El PSPV de Torrent ha revelado este miércoles que José González, exjefe de prensa del ayuntamiento "ha decidido no comparecer" ante la Comisión de Investigación que analiza las posibles "irregularidades en el contrato del Gabinete de Comunicación municipal y su vinculación con la empresa Televisión Popular del Mediterráneo (8TV)". Su ausencia, según los socialistas, "ha impedido aclarar cuestiones esenciales sobre su papel como coordinador político del gabinete, así como sobre las instrucciones y el control ejercido sobre la empresa adjudicataria durante su etapa como jefe de prensa".

Cabe recordar que la comisión de investigación fue impulsada en un primer momento por la oposición para poner luz y taquígrafos sobre los contratos de urgencia de la dana, pero finalmente se incluyó vía enmienda analizar también la adjudicación del contrato de prensa, que ahora centra de manera monotemática dicha comisión. En la última cita de la comisión, el 24 de septiembre, el comité de expertos de la mesa de contratación citado para seguir esclareciendo los hechos, también declinó comparecer acogiéndose a su derecho de no declarar.

Preguntas sin respuesta

Pese a la ausencia del cargo de confianza, tanto los concejales Pascual Martínez (PSOE) como Guillermo Alonso, (no adscrito), solicitaron que constaran en acta las preguntas que tenían previsto formularle, “para que quede constancia de lo que el señor González ha preferido no responder”. Así, interpelaron si “¿Recibió instrucciones de la alcaldesa Amparo Folgado para orientar la comunicación institucional hacia la promoción personal o partidista del PP de Torrent?” “¿Por qué motivo se publicaron notas de prensa institucionales en las que se atacaba a la oposición, firmadas sin identificación de autoría?” “¿Cómo explica las discrepancias entre los trabajadores que la empresa 8TV declara como adscritos al contrato y los que realmente estaban dados de alta en los sistemas municipales?” “¿Quién tenía las contraseñas de las redes sociales del Ayuntamiento y quién decidía qué mensajes se publicaban y cuáles se censuraban?”

“Esto es la prueba del algodón, -subraya Pascual Martínez- de que el Sr. González, tan proclive a contarnos su argumentario, justo el día que la ciudadanía le requiere para defenderse de las acusaciones que recaen sobre él, ha preferido esconderse y renunciar a dar explicaciones sobre quienes controlaron durante meses la comunicación institucional del Ayuntamiento como si fuera ‘el cortijo de Folgado’”. En este sentido, los socialistas aseguran que la negativa de González a comparecer "confirma la opacidad con la que se manejó la comunicación del gobierno local durante la primera etapa del mandato de Amparo Folgado". “Quien controló las notas de prensa, las redes municipales y el relato institucional de la alcaldesa ahora calla; y ese silencio no puede ser más elocuente”, han afirmado fuentes socialistas.

La Comisión de Investigación continuará sus trabajos con nuevas comparecencias, entre ellas las del responsable de la empresa adjudicataria, Enrique Sospedra, y del personal adscrito al contrato, con el objetivo de "determinar si el servicio se utilizó para fines políticos y si se cumplió lo establecido en el pliego de condiciones".