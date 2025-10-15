Torrent se suma al Día Mundial contra el Cáncer de Mama: Casa de la Dona coordina mesas informativas y de apoyo

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre, la Casa de la Dona de Torrent coordina una jornada especial de sensibilización y apoyo que se celebrará el lunes 20 de octubre en dos ubicaciones: por la mañana, en el Ficus del Ayuntamiento, y por la tarde, en la zona del Metro Avinguda. El objetivo es sensibilizar, informar, promover la detección temprana y canalizar la colaboración entre la ciudadanía, así como reconocer el papel de pacientes y asociaciones que trabajan todo el año en Torrent.

Amparo Chust, concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, ha subrayado que “Torrent vuelve a teñirse de rosa para acompañar, informar y concienciar. Queremos que cualquier persona que pase por estos puntos encuentre orientación útil, apoyo emocional y vías para colaborar”.

Tres mesas con información y apoyo directo

Durante la jornada se habilitarán tres mesas informativas con presencia de colectivos y proyectos locales:

Mesa 1: Junta Local de la AECC: Personal voluntario de la AECC ofrecerá orientación, información y apoyo individual sobre prevención y detección precoz (hábitos saludables, señales de alarma y guía de autoexploración mamaria con material didáctico), además de resolver dudas sobre el programa de cribado y cómo gestionar citas de mamografía a través del centro de salud. Se distribuirá material informativo, orientación sobre recursos y merchandising solidario para la investigación y el acompañamiento a pacientes y familias.

Mesa 2: Proyecto Dragon Boat del Puerto de Valencia: divulgación de esta práctica deportiva y comunitaria para mujeres que han pasado por cáncer de mama, con información y merchandising propio. Una iniciativa de remo para prevenir el linfedema en brazos, especialmente indicado para mujeres que han perdido ganglios linfáticos.

Mesa 3: Club de Tiro con Arco de Torrent: explicación de su programa específico para mejorar la movilidad del brazo tras intervenciones de ganglios, con ejercicios orientados a la rehabilitación funcional. Integrantes del Arc Torrent – Club de Tiro con Arco informarán sobre un itinerario de iniciación segura al tiro con arco orientado a mejorar la movilidad del hombro y del brazo tras intervenciones de mama y/o vaciamiento ganglionar. En el punto se explicará cómo se trabaja la postura (alineación escapular, activación dorsal y pectoral suave), la progresión de cargas con arcos de baja potencia y ejercicios complementarios de calentamiento y estiramiento; además, se abrirán inscripciones a sesiones de prueba en las instalaciones deportivas municipales, en coordinación con Casa de la Dona y la FDM de Torrent. Se insistirá en que es una actividad complementaria (no sustitutiva) y que es recomendable acudir con visto bueno médico/fisioterapia cuando proceda. La mesa aportará material divulgativo sobre beneficios funcionales y emocionales observados en programas hospitalarios y clubes (mejoría de agilidad y fuerza del miembro superior, sin empeorar el linfedema con una práctica bien pautada), y facilitará vías de contacto del club para continuar el programa tras la jornada.

Llamamiento a la participación

El ayuntamiento invita a vecinas y vecinos, comercios y colectivos a acercarse a las mesas, resolver dudas, conocer señales de alarma, recursos de apoyo psicológico y social, y vías de colaboración con los proyectos locales.

Amparo Chust ha recordado que “la constancia de Torrent en esta causa es diaria. Además de este día, trabajamos con entidades y profesionales para informar, prevenir y acompañar. Animo a participar, a preguntar sin miedo y a convertirse en altavoz de la detección temprana”.