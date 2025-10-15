Los vecinos del centro de Paterna apelan a PSPV y PP por la Cordà y las cuevas

La asociación vecinal del barrio centro de Paterna sigue reivindicando mejoras para esta zona de la ciudad sin importar el color político. En este caso, en la línea de los comunicados que hicieron después de la Cordà el último domingo de agosto; este lunes se reunieron con el Subdelegado del Gobierno, José Rodríguez, acompañado por el concejal portavoz del ayuntamiento, David Fortea, para exponerle la "cara oculta" de la Cordà de Paterna: la perspectiva vecinal, sus problemas y posibles soluciones.

Durante el encuentro se trataron temas clave como la publicación inmediata del plan de Emergencias en la web municipal; la publicación de cartas de porte y contratos de pólvora para garantizar la transparencia y la participación vecinal en la Junta Local de Seguridad, entre otros asuntos. Asimismo, volvieron a mostrar su petición de que el ayuntamiento asuma el coste de los enrejados, la reparación o indemnización a los vecinos y comercios por los daños de la pólvora y mejore la seguridad en la Cordà.

La asociación advirtió que, ante la falta de respuesta del ayuntamiento de Paterna, continuará defendiendo los derechos de los vecinos y comercios de la zona de fuego presentando las reclamaciones patrimoniales que sean necesarias. "Estas reclamaciones pueden tener consecuencias directas sobre la validez de los seguros del propio evento, ya que las aseguradoras podrían negar su cobertura si el Ayuntamiento no demuestra haber actuado con la diligencia y prevención que la ley exige", dicen.

Reunión de las asociaciones vecinales en las cuevas de Paterna. / L-EMV

Por otra parte, un día después, la asociación del barrio centro y la de vecinos de las cuevas de Paterna, se reunieron ayer con el portavoz de Cultura del PP de las Corts, Alejo Font de Mora, para desbloquear el estado de la Torre y sus Cuevas. Durante la visita, los presidentes de ambas asociaciones resaltaron la "degradación del entorno; las aberraciones urbanísticas de intervenciones hechas y el 'maquillaje superficial realizado en la zona", según opinan.

"Desde 2018 con 'Salvem les Coves' hemos intentado dar solución a un problema que no puede esperar más pues es uno de los puntos que más avergüenzan a los paterneros, un lugar lleno de historia que se derrumba por inacción política", dijeron Fernando Sanz (AAVV Cuevas) y Alberto López (Barri Centre).