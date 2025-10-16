Las Bibliotecas Municipales de Burjassot premian a sus usuarios más asiduos

El Ayuntamiento de Burjassot, dentro de las actividades del Día de las Escritoras y del Día Internacional de la Bibliotecas, entregó ayer miércoles por la tarde, en la Casa de Cultura, los premios a las lectoras y los lectores más asiduos de las Bibliotecas Municipales en el periodo de tiempo que va desde principios de año hasta el presente mes de octubre.

En la nueva edición de las dos efemérides, en un acto presentado por la coordinadora del Equipo de Bibliotecas, Lola Gonzálvez, el ayuntamiento galardonó a la niña Simratnoor Singh Kaur por sus 43 préstamos de libros solicitados a la Biblioteca Infantil. La joven lectora se adjudicaba así, por cuarto año consecutivo, el premio. Por su parte, en la Biblioteca de Personas Adultas, la ganadora fue Felicia Redondo López, por sus 120 préstamos.

“1975: ¡Escribid, compañeras!”

Simratnoor y Felicia recibieron de manos del alcalde, Rafa García, acompañado de los concejales de Cultura y de Patrimonio, Estefanía Ballesteros y Javier Naharros, respectivamente, un diploma acreditativo y un lote de libros como recompensa.

Tras el acto de entrega, con motivo del Día de las Escritoras, que este año tiene como lema “1975: ¡Escribid, compañeras!”, el Club de Lectura de la Casa de Cultura puso voz a una selección de textos relacionados con el lema. Entre otros, en la Biblioteca de Personas Adultas, se escuchó fragmentos de obra de Carmen Martín Gaite, Concha Alós, Carmen Kurtz y Cristina Peri Rossi.