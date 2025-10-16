El centro de salud de la Coma informará de las visitas domiciliarias previstas a la policía

La denuncia de inseguridad del personal sanitario del centro de salud de la Coma de Paterna tras la agresión a una enfermera durante una visita domiciliaria el pasado 6 de octubre y que fue revelada por este diario este martes 14 ya ha tenido su respuesta.

Además de que la subdelegada de Gobierno, Pilar Bernabé, ya ha anunciado que el presunto agresor, con antecedentes policiales, se encuentra detenido desde este martes por la tarde, se ha producido una reunión entre la Policía Nacional y el Departamento de Salud de Valencia- Arnau de Vilanova-Llíria para establecer un protocolo de actuación que también garantice la seguridad del personal sanitario fuera del centro.

Así, en la reunión mantenida este mismo jueves 15 por la mañana, entre la Policía Nacional y el Departamento de Salud de Valencia- Arnau de Vilanova-Llíria, se ha planteado por parte de las fuerzas de seguridad que desde el consultorio se remita por correo electrónico a la comisaría de Paterna las visitas programadas por el personal sanitario. De esta forma, en coordinación con la Policía Local, se tendrán patrullas en esa zona durante esa franja horaria.

Medidas de seguridad en el centro de salud de Paterna. / Miguel Angel Montesinos

Asimismo, la delegada de Participación Ciudadana de Paterna y la jefa de Seguridad Privada se reunirán con el personal del Centro de Salud para explicar las medidas adoptadas, así como el funcionamiento de la aplicación del Ministerio del Interior, Alertcops, que permite a los ciudadanos comunicarse de forma rápida, discreta y segura con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este acuerdo responde a la petición tanto del personal sanitario del centro de salud de la Coma de Paterna, como desde el sindicato UGT del Arnau de Vilanova, donde reclamaban acompañamiento policial en las salidas para atender a los pacientes en sus casas, además de mantener las medidas ya establecidas en el centro de salud desde mayo de 2023, con la seguridad privada y el arco detector de metales.