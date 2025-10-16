Bebido, drogado o sin casco: así son las multas a usuarios de patinetes en Torrent

Casi 200 denuncias. Ese es el balance de la campaña específica de control sobre el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), principalmente patinetes eléctricos, realizada por la Policía Local de Torrent, entre el 15 de septiembre y el 2 de octubre. El opertativo se puso en marcha tres días después de que un patinete arrollara a una mujer de 76 años en un paso de peatones y se diera a la fuga. El conductor fue detenido semanas después tras una intensa investigación.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periodico, durante la campaña de la Policía Local se han controlado un total de 387 vehículos de movilidad personal, empleando para ello medios técnicos como cinemómetros, etilómetros, test de drogas y material de señalización. Así, el resultado fue:

34 controles de drogas , con 11 positivos en diferentes sustancias, la mayoría derivados del THC.

, con 11 positivos en diferentes sustancias, la mayoría derivados del THC. 42 pruebas de alcohol, con 4 conductores denunciados por superar la tasa permitida , incluyendo un caso grave con más de 0,50 mg/l en aire espirado.

, incluyendo un caso grave con más de 0,50 mg/l en aire espirado. 112 denuncias por no portar casco , incumpliendo la normativa municipal.

, incumpliendo la normativa municipal. 20 denuncias por circular por zonas peatonales.

por circular por zonas peatonales. 16 denuncias por no utilizar alumbrado o prendas reflectantes durante la noche.

o prendas reflectantes durante la noche. 9 denuncias por circular con auriculares y otras 9 por no respetar señales de entrada prohibida.

y otras 9 por no respetar señales de entrada prohibida. 4 denuncias por circular con más de un ocupante en un mismo vehículo.

con más de un ocupante en un mismo vehículo. 2 por manipular el teléfono móvil y 2 por saltarse un semáforo.

En total, se han detectado 189 infracciones y 5 patinetes han sido inmovilizados por diferentes causas. Por tanto, la campaña arroja que más del 48% de los usuarios controlados cometía alguna infracción, e incluso se dio el caso de un conductor acumuló hasta tres: positivo en drogas, positivo en alcohol (0,88 mg/l) y ausencia de casco. En este sentido, la Policía Local advierte de que "gran parte de los usuarios son jóvenes o personas sin experiencia previa en conducción", lo que "aumenta la probabilidad de infracciones como circular por aceras, no respetar prioridades de paso o usar auriculares mientras se conduce". Las 189 sanciones dejan un resultado de una docena diarias durante el operativo de control.

"Educar en el uso responsable"

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, destaca que Torrent "es una ciudad que apuesta por la movilidad sostenible, pero también por la seguridad de todos. Los datos reflejan la necesidad de seguir educando en el uso responsable de los patinetes eléctricos. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir trabajando para que la convivencia entre peatones, conductores y usuarios de VMP sea segura y respetuosa. Recomiendo a todos los torrentinos a utilizar estos medios de transporte de forma responsable y siempre respetando las normas.” Por su parte, la concejala del Área de la Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, resalta en el papel de la Policía Local. “Quiero agradecer el trabajo de nuestros agentes, que con estos operativos no solo denuncian, sino que también informan y conciencian. Hemos detectado un alto porcentaje de infracciones, lo que confirma que estas campañas deben mantenerse en el tiempo. La educación vial es una herramienta fundamental para evitar accidentes y salvar vidas.”

Un usuario conduce un patinete por el casco histórico de Torrent / L-EMV

El comisario jefe de la Policía Local de Torrent, José Pascual Martínez, ha incidido en la gravedad de algunas de las conductas detectadas: “Hemos encontrado casos especialmente preocupantes, como conductores que combinaban consumo de alcohol y drogas con la falta de casco. Este tipo de actitudes ponen en riesgo no solo a los usuarios, sino también a peatones y otros vehículos. Seguiremos reforzando los controles y las campañas pedagógicas porque la seguridad vial es una prioridad para nuestra Jefatura.”

Más campañas de control y concienciación

El ayuntamiento anuncia nuevas campañas de control y concienciación, con el objetivo de comparar resultados y diseñar planes de actuación más eficaces en el futuro. Asimismo, y a la vista de los datos obtenidos en el último operativo se procederá a poner en marcha otra campaña ejecutiva e informativa, que se centrará en aquellos aspectos donde se ha detectado una mayor incidencia y relevancia. El objetivo será reforzar la vigilancia en los puntos críticos, incrementar la pedagogía en torno al uso correcto del casco, la prohibición del consumo de drogas y alcohol, y la necesidad de respetar las zonas peatonales y las señales de tráfico.