La inclusión toma forma en Los Grupos de Benetússer con el mural ‘Tus rasgos, mis rasgos’

Las calles de Benetússer vuelven a convertirse en un lienzo al aire libre gracias a un nuevo mural que ha sido inaugurado esta mañana en una presentación ante el alumnado de los centros educativos.

Con ‘Tus rasgos, mis rasgos’ el artista plástico y muralista Moreno ha creado una colorida obra en una superficie de 180 m² situada en la c/ Madrid del barrio de Los Grupos cuyo objetivo es fomentar la diversidad a través del arte urbano. “Nos complace enormemente que murales como este decoren nuestras calles, no solamente por su belleza artística sino, sobre todo, por su mensaje basado en el diálogo y el respeto a la hora de mostrar una comunidad unida en la diferencia”, destaca la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz.

El mural sobre un edificio de Los Grupos en Benetússer. / A. B.

Durante la visita, el alumnado ha podido realizar preguntas sobre el proceso de creación de una imagen protagonizada por una figura central compuesta por fragmentos de mujeres de diferentes orígenes étnicos, poniendo en valor la belleza de la diversidad a modo de mosaico estético y cultural. Además, el conjunto artístico se completa con el lema ‘One love’ como un guiño a la canción de Bob Marley, un mensaje de unión sobre un muro que busca la complicidad y el reconocimiento del espectador.

Esta obra ha sido subvencionada por la Generalitat Valenciana.