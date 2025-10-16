Piden que las plazas del centro de salud de la Coma se cataloguen como de difícil cobertura

La agresión a una enfermera cuando se procedía a realizar una visita domiciliaria en el barrio de la Comaha evidenciado que no es solo necesario proteger al personal santiario dentro del centro de salud, como se hizo desde hace dos años con seguridad privada permanente y un arco detector de metales en la puerta, sino también fuera.

Para el personal sanitario del área, este incidente ocurrido el pasado 6 de octubre del que aseguran tuvieron conocimiento a través de la información de Levante-EMV, evidencia que las actuales medidas de seguridad en el centro de salud de la Coma no son suficientes. "Consideramos que las medidas de seguridad en este centro deberían de ser revisadas y estudiadas para evitar este tipo de situaciones que desgraciadamente cada vez son mas habituales. Provocando incluso dificultad a la hora de encontrar personal para el citado centro. Es posible, que se debiera de catalogar como difícil cobertura por sus peculiaridades. Un ejemplo, es la falta de pediatra por la dificultad de cubrir ese puesto.

Es por eso, que los propiós médicos y enfermeras que forman parte del área de salud del Hospital Arnau Vilanova, al que pertenece el centro de salud de La Coma, exigen acompañamiento policial en las visitas sanitarias fuera del centro. "Solicitamos que la gerencia del departamento se reúna con el equipo de gobierno del municipio con la finalidad de instaurar un protocolo de acompañamiento en casos necesarios, así como que en todo momento como mínimo vayan dos personas del centro", señalan.

Despliegue policial tras un incidente frente al centro de salud de la Coma. / L-EMV

De hecho, el sindicato recuerda que tras el cierre en 2023 sí se producía este acompañamiento policial, que poco a poco ha ido desapareciendo. "Desde hace unos años, tras reiteradas agresiones y cierre del centro durante dos semanas por la baja laboral de todo el personal del centro, la policía nacional y local, acompañaban al personal sanitario a los domicilios. Actividad que actualmente ha ido desapareciendo, hasta el punto que solo la propia enfermera va sola a las casas", indican.