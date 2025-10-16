Picanya reabre la sala de estudios de la biblioteca, convertida en escoleta tras la dana

Los edificios municipales siguen su curso en la reconstrucción tras la dana. Es el caso de la Biblioteca Municipal de Picanya, que volverá a abrir sus puertas el próximo lunes 20 de octubre tras albergar a niños y niñas de l'escoleta infantil los meses posteriores a la riada, un servicio al que se acogen unas 80 familias.

El desbordamiento del barranco del Poyo la tarde del 29 de octubre del 2024 afectó al edificio del escoleta infantil municipal de la calle Cortes Valencianas. Estas instalaciones, según explicaron desde el ayuntamiento, necesitaban de unos trabajos de rehabillitación completos que eran incompatibles con la utilización del edificio. Por este motivo, la biblioteca se adecuó para este uso, que se prolongó hasta el mes de julio.

Adaptación y horario

Una vez la escoleta dejó libre la instalación, se iniciaron los trabajos de rehabilitación del edificio municipal, que consistieron desde pintar las paredes, instalar mobiliario o el estudio de la situación de todos los libros para saber cuáles se van a poder recuperar y cuáles se tendrán que comprar de nuevo por los daños provocados por el barro.

Ahora, con la reapertura, el horario de la biblioteca será de lunes a viernes de 9 a 14 horas por la mañana y de 16 a 20 horas por la tarde. Además, desde el Ayuntamiento de Picanya explican que los horarios y servicios de este centro irán ampliándose a medida que avanzo el proceso de rehabilitación.