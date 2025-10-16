El PSPV denuncia que sigue sin poderse dar clase en la Casa de la Cultura de Xirivella

En pocos días se cumplirá un año de la dana, el salón de actos de la Casa de la Cultura de Xirivella en el que la Escuela Municipal de Música imparte las clases de piano y dónde también ensaya el coro, sigue sin poder utilizarse al entrar agua como consecuencia de la barrancada.

"Un año después las cosas siguen exactamente igual que el primer día. Ni la alcaldesa ni el concejal de Vox, responsable de cultura, han sido capaces de que esta reparación se lleve a cabo, cuando además no es una cuestión de gran envergadura. Pero es que además esta obra se podía haber incluido dentro de las que se hicieron por emergencia con lo cual ni siquiera la hubiera pagado el Ayuntamiento sino el Estado. No hicieron esto y habilitaron una partida para pagarla pero meses después se sigue sin hacer nada", denuncian desde el grupo municipal socialista de la localidad.

“Los niños y niñas de la Escuela Municipal están dando las clases en otras aulas pero no son espacios adecuados. Son niños de corta edad que necesitan un espacio más amplio y diáfano. Es inadmisible que una año después no se haya hecho nada y es un claro ejemplo de cómo gestiona el gobierno de PP-VOX y la importancia que tiene para ellos la cultura , tanto para el PP como para Vox. Instamos a la alcaldesa y al concejal de cultura a que pongan en condiciones el salón para que los educandos puedan recibir las clases en las mejores condiciones”, argumenta Encarna Martí, ex-concejala de cultura y portavoz adjunta del grupo municipal socialista.