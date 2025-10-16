Soterranya y el centro de educación especial Torre Pinos firman un convenio en Torrent

El Centro de Educación Especial Torre-Pinos de Torrent y la entidad Soterranya han puesto en marcha un proyecto de aprendizaje y servicio que permitirá al alumnado del colegio ser parte activa del taller social de Bicis Per A Totes realizando visitas al espacio, labores de recepción, reparación y donación de bicicletas, reciclado de piezas y talleres de formación.

El programa viene desarrollándose durante los últimos tres años con unos resultados muy positivos. Por una parte se trabaja la inclusión social del alumnado del centro y aspectos básicos para la transición al mundo laboral y por otra se brinda una ayuda importante al proyecto de donación de bicicletas de manera que la solidaridad y la estima, generan más solidaridad y más estima.

El proyecto es gestionado por el voluntariado del taller social de bicis en el barrio del Xenillet de Torrent. En palabras de miembros de Soterranya "es uno de los proyecto más queridos, las chicas y chicos de Torre Pinos son unos mecánicos más del proyecto y su energía y ganas de aprender nos indican que estamos en el camino correcto".