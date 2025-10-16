Ver, oír y sentir una película desde el centro de la acción

El sonido entra en tus oídos desde todas las partes de la sala. Una se siente en el núcleo, en el centro, en una especie de isla desde donde percibe toda la acción. Cuando la imagen aparece, esta sensación se acrecienta. Kinépolis Paterna estrena este viernes su sala IMAX Láser, una que quiere ofrecer una experiencia inmersiva en el cine con la tecnología más puntera del mundo. No hay nada más avanzado que lo que se verá en esta sala. La película que se proyectará a partir de mañana en esta nueva sala será un reestreno de Interstellar como nunca se había visto antes.

Así lo han explicado esta mañana en la presentación de esta nueva estancia de los cines de Paterna Christopher Gray, director de desarrollo de cines EMEA (Europe, Middle East y Africa) en IMAX; Isabel Castillo, responsable de marketing de Kinépolis; Roberto Tello, responsable de proyección Kinépolis España y Luis Esteban, director de Kinépolis Valencia. Durante el acto, han explicado exactamente en qué se diferencia una sala de estas características de un espacio de proyección ordinario.

Lo primero es el contenido que se ofrece. Esta sala proyectará, por un lado, películas que han sido concebidas en IMAX y se han grabado con los parámetros técnicos propios, como la alta resolución y el láser, lo que mejora el brillo, la luz, la nitidez, el color o la mezcla de sonido. Por otro lado, también es posible compartir filmes que no han sido rodadas en IMAX pero se ha remasterizado posteriormente para que tengan esos rasgos distintivos. Por tanto, se exhiben productos de calidad alta y pensados para su visionado inmersivo.

En segundo lugar, la sala en sí misma es especial y está adaptada a las "estrictas certificaciones IMAX, que cuidan hasta el mínimo detalle", tal como ha precisado el responsable de proyección, Roberto Tello. En este sentido, la pantalla se acerca a las butacas y es curva, para meterte dentro de la historia y ser capaz de proyectar 3D. Asimismo, la pantalla cubre todo el ancho y la altura de la sala y proyecta con frente laser. Asimismo, el sonido está cuidado para que el espectador tenga la sensación de estar en el centro a través deun sistema de 12 canales a la izquierda, en el centro y derecha de la pantalla, así como en el techo y en las paredes laterales. La intención es crear una cúpula sensorial para una inmersión completa.

No solo se proyectarán películas, sino también espectáculos de danza o conciertos grabados con esta gran tecnología que solo está disponible en España en dos cines Kinépolis. Uno en Madrid y otro en Paterna. Este viernes arranca la programación de una sala que espera estar continuamente ofreciendo contenido de estreno, pero también reestrenos proyectados en IMAX. El precio de entrada a esta experiencia inmersiva será la estándar de Kinépolis 10,70 euros más tres euros de suplemento. En total, 13,70 euros.