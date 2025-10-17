El alcalde de Paterna, presidente del comité provincial del PSPV

El PSPV-PSOE de la provincia de València ha celebrado este jueves en la Casa de la Cultura de Albuixech (l’Horta Nord) el primer comité provincial posterior al congreso que tuvo lugar el pasado mes de abril.

El comité provincial se ha iniciado con la elección de los tres miembros de la mesa. El presidente del comité es el senador y alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y la vicepresidencia recae en la secretaria general de València Nord, Lorena Ramírez, mientras la secretaria de actas será la alcaldesa de Benetússer y diputada provincial, Eva Sanz.

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Carlos Fernández Bielsa, ha recordado que en pocos días se cumplirá el primer aniversario de la Dana del 29 de octubre de 2024 y ha trasladado su solidaridad a las víctimas, los municipios afectados y los representantes socialistas por su coraje y dignidad.

Bielsa ha puesto en valor el trabajo del grupo socialista en la Diputación en apoyo de la reconstrucción y ha denunciado la falta de liderazgo del actual gobierno provincial presidido por Vicent Mompó, “que dedica más tiempo a tapar a Mazón o a ser su tapado para sustituirle que a servir a esta provincia”. “La institución está en una deriva permanente, con conflictos constantes entre el PP, Ens Uneix y Vox, y con un gobierno incapaz de aprobar su propia gestión de subvenciones”, ha señalado. “Han vuelto los fantasmas del pasado que encarnó Alfonso Rus: el amiguismo, el clientelismo y la arbitrariedad. Y si no se frena, volverá también la corrupción”, ha advertido Bielsa.

Oposición “firme, constructiva y vigilante”

El dirigente socialista ha anunciado que se mantendrá una oposición “firme, constructiva y vigilante”, al tiempo que seguirá proponiendo alternativas “para demostrar que otra agenda política es posible”.

El secretario general y portavoz en la Diputación ha destacado también la intensa labor de contacto con la sociedad civil que ha mantenido en estos cinco meses con más de una veintena de representantes sociales: “La política no se hace desde un despacho, sino desde la calle, la credibilidad se gana a pulso cada día”, ha dicho.

Durante su intervención ha anunciado la constitución del Consell d’Alcaldies para reforzar la coordinación municipal, la celebración de una cumbre euromunicipalista y nuevas jornadas de formación. También ha reafirmado el compromiso del PSPV con el feminismo, el abolicionismo de la prostitución o la memoria democrática. “El PSPV-PSOE es un partido con pulso, activo y preparado, por eso, miramos ya a 2027 con ilusión, con la convicción de que recuperaremos la Generalitat con Diana Morant como presidenta”, ha añadido.

El comité ha aprobado por unanimidad la composición de la nueva comisión provincial de listas con una veintena de personas que obedece a un reparto territorial y en base a las propuestas de las comarcas. El comité ha aprobado una propuesta de resolución que insta a la Diputación a reabrir la comisión de investigación de la Dana para mejorar el servicio de la teleasistencia y el que presta el Consorcio de Bomberos y sobre la actuación de ambos durante la emergencia.

Durante su intervención, Sagredo ha destacado el "orgullo de la militancia socialista" y ha puesto en valor la recuperación de dos nuevas alcaldías para los socialistas de l’Horta Nord en los últimos meses, las de Massamagrell y el Puig. La alcaldesa de Albuixech, Marta Ruiz, ha dado la bienvenida. El comité ha guardado un minuto de silencio por la exconcejala en el Ayuntamiento de Utiel Carmen López recientemente fallecida.