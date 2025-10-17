Benetússer inaugura el espacio expositivo ‘Una riuà a la memòria’ en el Xalet de la Xapa

La población de Benetússer se encuentra ya inmersa en los actos conmemorativos por el primer aniversario de la riada organizados por el ayuntamiento con la finalidad de dar voz a la ciudadanía desde diferentes perspectivas emocionales, artísticas y científicas. Con este objetivo se inauguró ayer por la tarde la exposición ‘Una riuà a la memòria’ en el Xalet de la Xapa, una muestra compuesta por cinco enfoques que confluyen y dialogan entre sí abordando la catástrofe desde la fotografía, la infancia y la adolescencia, la ilustración profesional, la perspectiva geográfica y los testimonios de vecinos y vecinas. “Esta es una exposición del pueblo, de un sentir individual y colectivo que ha encontrado maneras diferentes de plasmar las consecuencias de la catástrofe que sufrimos en un mismo espacio para favorecer el diálogo, el recuerdo y la recuperación”, indica la concejala de Cultura, Engracia Arias Valera.

Así, la planta baja del espacio expositivo acoge la muestra ‘La barrancada del 29 de octubre de 2024 en Benetússer: una mirada geográfica’ del doctor en geografía Iván Portugués Mollà que aborda algunas pinceladas sobre el origen meteorológico e hidro-geomorfológico del fenómeno ocurrido, así como los factores que determinaron las trágicas consecuencias en l’Horta Sud y, específicamente, en Benetússer. También en la planta baja se encuentra el espacio dedicado a los ‘Testimonis del 29 d’octubre’ recogidos por la asociación Riuada 2024 en formato de entrevistas proyectadas que cuentan la experiencia de vecinos y vecinas.

Exposiciones del alumnado

Por su parte, la primera planta del Xalet de la Xapa acoge las perspectivas más artísticas con la exposición fotográfica del alumnado de la Escola d’Adults de Benetússer con ‘DANA: Milers de mirades, una mateixa veritat’ y la ‘Exposició d’il·lustració: La DANA. Un any després’ organizada por el Col·lectiu Cultural Benetússer con la participación de 12 artistas de l’Horta Sud que exponen sus obras surgidas a partir de la propia experiencia tras la catástrofe.

Finalmente, resultado de la colaboración de la concejalía de Igualdad y el IES María Carbonell i Sánchez se aborda la catástrofe desde la perspectiva de la infancia y la adolescencia a través de dibujos en los que el alumnado expresa sus emociones en torno a la riada y sus consecuencias para promover la cultura de la memoria, la resiliencia y la expresión colectiva.

La ciudadanía podrá visitar las exposiciones de forma gratuita hasta el 12 de noviembre de miércoles a domingo de 11 a 14 horas y de 18 a 21 horas.