Prueba las mejores hamburguesas a 5 minutos de València

Torrent vuelve a situarse en el mapa de los grandes eventos gastronómicos con la inauguración oficial de The Champions Burger Smash Edition, el mayor festival de hamburguesas del país, que llega por primera vez a la ciudad para quedarse durante 18 días, del 16 de octubre al 2 de noviembre, en el Parc Central.

El certamen, que busca coronar la “Mejor smash burger de España”, aterriza en Torrent tras haber conquistado a cientos de miles de personas en sus anteriores paradas por toda España. En esta edición, los chefs participantes deberán demostrar su talento dominando la técnica smash, una innovadora forma de cocinar la carne en la que se aplasta sobre la plancha caliente en forma de disco, consiguiendo un exterior crujiente y caramelizado y un interior jugoso lleno de sabor.

El evento fue inaugurado oficialmente por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, quien ha sido la encargada de realizar el tradicional corte de cinta junto a los concejales del equipo de gobierno. “Torrent vuelve a ser escenario de grandes eventos que atraen a visitantes de toda la provincia. Queremos que Torrent sea una ciudad cada día más dinámica, con propuestas atractivas para todas las edades y que generen oportunidades para nuestro tejido económico. Por eso, es importante que iniciativas como The Champions Burger se sumen a otras como el Tardeo Remember o el Germanor Fest que hemos celebrado este año", dijo Folgado.

Inauguración del Champions Burguers / L-EMV

Acompañada por el equipo organizador de The Champions Burger y por numerosos medios de comunicación, la alcaldesa ha recorrido el recinto para conocer de cerca las propuestas culinarias de los 22 restaurantes participantes, muchos de ellos considerados referentes nacionales en el sector de las hamburguesas gourmet.

La técnica smash

Las hamburguesas presentadas en esta edición no son las tradicionales. La técnica smash —que consiste en presionar la carne sobre una plancha muy caliente— permite potenciar el sabor natural de la carne y crear una textura exterior crujiente y dorada. Este método, originario de Estados Unidos, se ha convertido en una auténtica tendencia mundial que está transformando la manera de disfrutar de una hamburguesa.

Los visitantes podrán degustar combinaciones sorprendentes y creativas, con ingredientes de alta calidad y una presentación cuidada hasta el mínimo detalle. Algunas de las propuestas incluyen panes brioche de colores, salsas ahumadas o de Pedro Ximénez, jamón ibérico dulce, mermelada de guanciale, mayonesa de pistacho o incluso yemas trufadas. Cada creación ha sido diseñada específicamente para participar en el campeonato y conquistar el paladar del público.

El sistema de votación es sencillo: los comensales prueban las hamburguesas, escanean el código QR que aparece en su ticket y puntúan su experiencia. Las tres hamburguesas con mayor puntuación serán las ganadoras locales y, al finalizar la ruta nacional, se elaborará un ranking con las 20 hamburgueserías más votadas, que competirán en la gran final por el título de la “Mejor smash burger de España”.

Los 22 restaurantes

En esta edición, 22 restaurantes compiten con sus propuestas gourmet. Siete de ellos son de la Comunidad Valenciana, entre los que destacan El Poble, Baool, Smash Hiro, Pizbur (del popular influencer Esttik), Delicious, El Tarantín Chiflado y Algo Diferente. Además, fuera de concurso, se puede disfrutar de la presencia de nombres de gran prestigio como Gottan Grill, considerado el creador de la Mejor hamburguesa de España y de Europa 2024; Faakin Smash, el nuevo proyecto del youtuber Joe Burger; The Fitzgerald, una de las cadenas de hamburgueserías más reconocidas y originaria de Torrent; y Los Abetos, que presenta su Cremaet Creativo y su Cono Soft, dos propuestas innovadoras de postres con sello torrentino. El festival cuenta también con food trucks especializados en acompañamientos y postres, como Ybarra Truck (patatas fritas), Cheeck’s (pollo frito), Sandgüix (helados artesanos) y Tartas Domi, para los más golosos.

Horarios y aparcamiento

The Champions Burguer está ubicado Parc Central. Avinguda Rei Joan Carles I, 22. Torrent, Valencia. La entrada es gratuita, y el horario de apertura es de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas, con música ambiente, animación y un ambiente familiar que promete hacer las delicias de grandes y pequeños.

Para facilitar el acceso al recinto, el Ayuntamiento de Torrent ha habilitado tres aparcamientos gratuitos: