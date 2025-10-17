La Coma pide que no se condene a un barrio entero tras la agresión a una enfermera

“Nos sentimos frustrados porque llevamos luchando mucho tiempo para que vuelvan los pediatras y no queremos que por la actitud de una persona pague el barrio entero”. Este es un poco el sentir general de la asociación de vecinos del barrio de la Coma, en Paterna, tras la agresión de un hombre a una enfermera que iba a hacer una atención domiciliaria en el barrio paternero.

El incidente ocurrido el pasado seis de octubre y destapado por Levante-EMV el lunes, deja una sensación amarga en la organización vecinal del barrio y lamentan que "la incorporación de los pediatras se ha quedado un poco parada tras esta agresión. Las enfermeras vinieron nuevas...imagínate el susto que se llevaron. Nos sabe muy mal, no hay derecho a que esto ocurra y entendemos a los trabajadores, pero también es verdad que acabamos pagando justos por pecadores".

"Nadie tiene derecho a agredir a quien nos cuida, porque no es de recibo ir a un domicilio y que te den un susto así", comentan desde la organización vecinal, que condenan los hechos. Con todo, recalcan que se sienten "frustrados" porque, aunque todavía no saben cierto si vendrán pediatras o no. "Después de luchar y pelear durante años para que vuelva el servicio médico infantil, pasa esto y te quedas muy mal".

"Estábamos ilusionados"

Ahora, dicen,"estaban haciendo obras en el ambulatorio y estábamos muy ilusionados, preparando una bienvenida para que los pediatras que vinieran se sintieran acogidos y arropados e imagínate ahora. No sabemos si querrán venir". “Es frustración porque luchamos porque los niños y niñas tengan pediatra en su barrio, es su derecho”, apuntan. Con todo, matizan, "no perdemos el optimismo de que finalmente vengan".

Cabe destacar que la denuncia que realizó el personal sanitario sobre su situación de inseguridad en el puesto de trabajo tras la agresión a una enfermera ya ha tenido una respuesta de las instituciones y los cuerpos de seguridad. La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, anunció este martes que el presunto agresor, con antecedentes policiales, ya está detenido. Además, ya se ha producido una primera reunión entre la Policía Nacional y el Departamento de Salud de Valencia-Arnau de Vilanova-Llíria que depende de la Conselleria de Sanidad para establecer un protocolo de actuación que también garantice la seguridad del personal sanitario fuera del centro.

En este sentido, ambos organismos acordaron este jueves que el consultorio de salud avisará por correo electrónico a la Policía Nacional de Paterna de las visitas domiciliarias programadas por el personal sanitario. De esta forma, en coordinación con la Policía Local, se garantizará la presencia de patrullas en la Coma durante esa franja horaria.