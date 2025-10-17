Compromís per Catarroja exige revisar el pacto de gobierno ante los incumplimientos del PSPV
Desde la coalición valencianista aseguran que han comunicado en varias ocasiones su desacuerdo ante acciones unilaterales de los socialistas, lo que se ha agravado después de la dana del 29 de octubre
Compromís por Catarroja ha pedido a su socio de gobierno, el partido socialista de Catarroja, revisar el pacto de gobierno local a raíz de las disfunciones e incumplimientos del pacto de gobierno que, según la coalición valencianista, vienen practicando los de Lorena Silvent y que se han agravado después de la dana del 29 de octubre. Así, denuncian unilateralidad en las decisiones y hermetismo respecto a los procesos de reconstrucción centralizados desde alcaldía, así como la falta de transparencia en materia de contratación y personal.
Desde Compromís insisten en que, a pesar de representar más de un 40% del gobierno local que llevó a Silvent a la alcaldía, los socialistas traspasan constantemente la línea de la invasión de competencias, y hacen de la opacidad norma en el funcionamiento del protocolo institucional donde, en la mayoría de casos, ni siquiera se comunican las visitas institucionales que afectan a todo el gobierno y al proceso de reconstrucción local, y que se han convertido en visitas de partido al margen del resto de concejalías implicadas.
La portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, ha explicado que "es imprescindible revisar un pacto de gobierno que se consensuó en circunstancias muy distintas y que la dana ha cambiado radicalmente. La ciudadanía reclama acción conjunta en la reconstrucción, y no decisiones unilaterales que no siempre se comunican y que no están consensuadas".
Gimeno ha remarcado que “desde Compromís estamos convencidos de que un pacto progresista es la mejor opción para Catarroja, como así hemos demostrado desde 2015 con la transformación del municipio para hacerlo más habitable y amable para toda la ciudadanía, y por eso trabajaremos para revalidarlo en 2027. Pero, como ya hemos trasladado en varias ocasiones a nuestros socios sin que haya surtido efecto, un pacto sólo es posible si se basa en el trabajo conjunto y el respeto institucional”.
