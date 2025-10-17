Compromís y PP denuncian una plaga de ratas en Torrent y Mislata

La concejala de Compromís en la oposición de Torrent, María Jesús Herrada, ha denunciado a través de un vídeo compartido en redes sociales "la plaga de ratas" y la "insalubridad" de la ciudad que provoca la aparición de estos roedores "del tamaño de conejos". Para Herrada, la falta de coordinación en la recogida de basuras y los restos de la dana en zonas subterráneas y cercanas a barrancos, propician la aparición de grandes ratas, sobre todo en la zona deportiva del Parc Central.

Esta situación le ha llegado por quejas de las familias de niños y niñas que entrenan en los clubes de la ciudad y "temen" que las ratas puedan morder a sus hijos y transmitir enfermedades. Asimismo, la valencianista también resalta la presencia exagerada de palomas en distintas partes de Torrent.

Por su parte, el concejal de Salud Pública de Torrent, Santiago Calatayud (Vox) desmiente que esta presencia de roedores se trate de una plaga. "No hay una presencia fuera de lo normal y actuamos de forma ordinaria y extraordinaria como siempre hacemos".

En estos momentos, añade, "los vecinos nos han trasladado presencia de ratas, que atribuímos a las zonas próximas a los barrancos y al Parc Central por estar cerca de la zona de huerta y por eso hemos actuado de manera extraordinaria con trampas y otras medidas de protección adicionales". Con todo, concluye el concejal, "no hay un repunte alarmante, aunque agradezco que la señora Herrada se preocupe por el asunto", zanja.

Ratas en Mislata. / PP

El PP de Mislata pide un plan de choque

Por su parte, el Partido Popular de Mislata también se ha movilizado por presencia de roedores. En este sentido, ha presentado una moción para su debate en el pleno de octubre, para exigir al alcalde, Carlos Fernández Bielsa (PSPV), medidas urgentes ante "la proliferación de ratas y roedores en distintos barrios del municipio". Los populares advierten que la situación es "especialmente grave" en zonas como la avenida Gregorio Gea, la calle San Antonio, el Quint y las inmediaciones del colegio Almassil, “donde los vecinos han alertado de ratas visibles incluso sobre los muros del centro educativo”, ha asegurado el concejal y presidente de los populares, Fernando Gandía.

Además, ha señalado, la falta de limpieza y la mala gestión de residuos han agravado el problema: “las calles están más sucias que nunca, los contenedores desbordados y los servicios de limpieza colapsados. Ha llegado a tal punto que nos han facilitado informes de problemas en vehículos que aparcan en la vía pública y en ellos aparece que los problemas vienen ocasionados por la presencia de roedores que se han colado en el interior del motor”.