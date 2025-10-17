El emotivo regalo para Yolanda Díaz en Torrent
L-EMV
El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, ha regalado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una lámina solidaria de la artista de Xirivella, Maica Sosa, que refleja la tragedia de la DANA. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha celebrado este viernes, 17 de octubre, en la institución comarcal una jornada con organizaciones no gubernamentales, tercer sector, agentes sociales y las asociaciones de víctimas.
Yolanda Díaz ha llegado a primera hora a la calle Cervantes, donde está la sede de la Mancomunitat, en una jornada del tradicional mercadillo ambulante de los viernes. Entre los puestos de venta de todo tipo, numerosos vecinos y vecinas la han interceptado en su recorrido para saludarla. Otros muchos ciudadanos han esperado a las puertas de la institución para hacerse una foto con ella.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- El rey de la calabaza gigante logra el récord de España y segundo del mundo
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Agreden, navaja en mano, a una enfermera en la Coma en una visita domiciliaria
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes ante la “deriva” de Mazón con el valenciano
- Una elección de falleras mayores de València que no se daba desde hace 22 años