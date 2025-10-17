El emotivo regalo para Yolanda Díaz en Torrent

El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, ha regalado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, una lámina solidaria de la artista de Xirivella, Maica Sosa, que refleja la tragedia de la DANA. La también vicepresidenta segunda del Gobierno ha celebrado este viernes, 17 de octubre, en la institución comarcal una jornada con organizaciones no gubernamentales, tercer sector, agentes sociales y las asociaciones de víctimas.

Yolanda Díaz ha llegado a primera hora a la calle Cervantes, donde está la sede de la Mancomunitat, en una jornada del tradicional mercadillo ambulante de los viernes. Entre los puestos de venta de todo tipo, numerosos vecinos y vecinas la han interceptado en su recorrido para saludarla. Otros muchos ciudadanos han esperado a las puertas de la institución para hacerse una foto con ella.