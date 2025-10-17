Alcàsser se prepara para celebrar la XXII edición de la Feria «Sabers i Sabors»

Alcàsser ya lo tiene todo en marcha para celebrar una nueva edición de su tradicional Feria Gastronómica y Comercial «Sabers i Sabors», que este año alcanza ya su XXII edición y que se celebrará durante este fin de semana, del 17 al 19 de octubre.

Este evento gastronómico, ya consolidado como una cita imprescindible en el calendario local y comarcal, tiene como principal objetivo promocionar el comercio local, los servicios de proximidad y la gastronomía autóctona de Alcàsser. La inauguración tendrá lugar hoy mismo, 17 de octubre a las 19 horas en la Plaza del Mercado, punto neurálgico donde comenzará un fin de semana repleto de actividades, sabores y cultura.

Este año, se instalará un Mercado Medieval que estará presente durante todo el evento

Durante los tres días de feria, el vecindario y las personas visitantes podrán comprar productos de calidad, degustar elaboraciones típicas, disfrutar de actuaciones musicales en directo y muchas sorpresas más.

Novedades

Como novedad este año, se instalará un Mercado Medieval que estará presente durante toda la Feria Gastronómica y Comercial «Sabers i Sabors», ofreciendo un ambiente único con puestos de artesanía y alimentación tradicional. Además, el domingo 19 de octubre, de 11 a 13 horas en el Mercado Municipal de Alcàsser, tendrá lugar el concurso gastronómico de dulces «Dolç Sopà», una iniciativa pensada para poner en valor la repostería local y fomentar la participación ciudadana. Las mejores elaboraciones recibirán tarjetas regalo para consumir en los comercios locales de Alcàsser, con la siguiente dotación: primer premio, 150 euros; segundo premio, 100 euros; y tercer premio, 50 euros.

«Hemos preparado esta feria con mucha ilusión y trabajo, pensando en nuestros comercios, nuestro vecindario, y también en todas aquellas personas que quieran venir a conocernos. Invitamos a toda la comarca a acercarse a Alcàsser y a disfrutar de este gran escaparate de comida autóctona y tradición», ha señalado María Furió, concejala de Juventud, Promoción Económica y Empleo en el Ayuntamiento de Alcàsser.

El domingo 19 de octubre tendrá lugar el concurso de dulces «Dolç Sopà». / ED

Dinamización comercial

Por su parte, el alcalde de Alcàsser, Alberto Primo Llácer, ha querido destacar «el papel fundamental de nuestro comercio local y de la restauración, que no solo dinamizan la economía de nuestro pueblo, sino que también mantienen vivas nuestras tradiciones y nuestra identidad. Sabers i Sabors es un homenaje a todo eso». Con la Feria «Sabers i Sabors», Alcàsser sigue apostando por el desarrollo local, la dinamización comercial y la puesta en valor de sus recursos más próximos: su gente, sus saberes y sus sabores.