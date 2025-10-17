Un nuevo bus conectará a los vecinos de Puçol, el Puig y Rafelbunyol con el metro y el tren

Por fin los vecinos de Puçol y El Puig podrán acceder a las estaciones de Metrovalencia y los de Rafelbunyol al tren de Cercanías sin necesidad de trasladarse en coche. Este próximo lunes 27 de octubre un autobús conectará las tres poblaciones con las estaciones del Puig y Puçol y con la parada de Metrovalencia de Rafelbunyol. Aunque el pasado año las tres localidades firmaron un acuerdo para financiar un autobús exclusivo, finalmente la Autoridad Metropolitana del Transporte ha asumido el trayecto dentro de su línea 110, Hospital de Sagunt-Alboraia.

En concreto se ha creado la línea 110B que sí circulará por dentro de Puçol, El Puig y Rafelbunyol, y antes se quedaban fuera de la ruta. El autobús circulará de lunes a viernes, con 26 expediciones diarias, 13 de ida y 13 de vuelta, y será cofinanciada entre los ayuntamientos y la entidad autonómica.

Representantes del Consell y los ayuntamientos en Puçol. / P.O.

Tanto el alcalde de Rafelbunyol, Fran López (PSPV), como la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller (PP), así como el primer teniente de alcalde del Puig, Vicent Porta (Compromís), han trasladado al conseller Vicente Martínez Mus, presente en la firma del acuerdo, que consideran que habrá una alta demanda y que deberá finalmente optarse por un autobús exclusivo. "Ojalá a esa demanda sea muy alta y tengamos que incrementar el servicio", señalaba. De momento, el conseller explicaba que la asistencia media en el mes de septiembre de la línea 110 fue de 4.000 usuarios, "una cifra medio-baja que permite absorber los nuevos usuarios".

Para Carceller, este acuerdo "es un ejemplo de cómo hemos trabajado tres ayuntamientos de diferente signo político por el bien de los ciudadanos". López, por su parte, aseguró que este acuerdo "se trata de un sueño cumplido. Estamos haciendo política útil. Uniendo movilidad y personas a través del transporte público. La línea 3 de metro pasa por muchos pueblos, no solo Rafelbunyol y se unirá con la estación de tren para ir a Castelló o a la 'miniFe' (en referencia al hospital La Fe de València) de Sagunt".

Firma del convenio entre los tres ayuntamientos y el Consell. / L-EMV

Del mismo modo, Fran López, como presidente de la Mancomunitat de l'Horta Nord, reivindicó ante el conseller que "necesitamos infraestructuras de calidad. Entendemos que la prioridad es la reconstrucción por la dana, pero nuestras infraestructuras necesitan ser estudiadas y puestas en marcha, porque somos muchos habitantes", concluyó. Alcaldes y conseller, después de firmar el acuerdo, se han subido a uno de los 22 autobuses eléctricos y uno híbrido que se van a poner en funcionamiento a partir del lunes 27 de octubre.