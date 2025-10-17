Paiporta celebrará una vigilia en memoria de las víctimas de la dana en el primer aniversario

El Ayuntamiento de Paiporta ha organizado una vigila en memoria de las víctimas mortales de la dana el próximo miércoles, 29 de octubre, ante la explanada del ayuntamiento. Cuando se cumple un año de la tragedia que marcó la historia reciente de este municipio y decenas de pueblos más de la provincia de Valencia, el consistorio convoca a la ciudadanía el 29 de octubre a las 19:30 horas a la explanada del ayuntamiento.

El acto incluirá tres minutos de silencio y la colocación de velas en recuerdo de las personas fallecidas, como símbolo de duelo y respeto. Además, el consistorio ha decretado tres días de luto oficial, los días 28, 29 y 30 de octubre, durante los cuales las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales.

Este acto de homenaje y recuerdo se realizará el mismo día que está previsto el funeral de Estado de las víctimas de la dana, que se celebrará en el Museo de las Ciencias de València durante la tarde del 29 de octubre. Precisamente para no coincidir con la celebración del funeral de Estado, la manifestación contra la gestión del Consell de Carlos Mazón en la dana que se venía celebrando todos los días 29 se trasladará este mes de octubre al día 25. Pero el Acord Social Valencià, convocante de las manifestaciones y formado por 200 entidades, ha previsto también actos reivindicativos y de homenaje para el propio día 29: a las 13 horas, una protesta en la plaza de la Virgen de València y, a las 18 horas, una marcha por los pueblos afectados por la dana de l’Horta Sud, que coincidirá con la vigilia organizada en Paiporta.