Paiporta estrena un mural colaborativo elaborado por el alumnado de infantil del Jaume I

El ayuntamiento apoya una iniciativa artística y participativa que refuerza la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por la escuela y por la lengua propia

El artista responsable del diseño y coordinación del mural ha sido Pablo Pastor Bárcenas.

Redacción Levante-EMV

Paiporta

Los niños y niñas de Infantil del CEIP Jaume I de Paiporta han participado esta semana en la creación de un mural colaborativo que formará parte del paisaje de su centro educativo. Con pinceles y mucha ilusión, el alumnado ha contribuido a pintar una escena llena de fantasía, libros, personajes imaginarios y referencias escolares que simbolizan el cariño por su entorno educativo y por la lengua.

La iniciativa ha sido organizada por Guaix – Coordinadora pel Valencià de l’Horta Sud, con la colaboración activa de la comunidad educativa y el apoyo del Ayuntamiento de Paiporta. Esta actividad se enmarca en un proyecto comarcal de murales escolares en valenciano.

Olga Sandrós, concejala de Educación, ha destacado la importancia de la acción, y ha asegurado que “desde la concejalía de Educación estamos muy contentas de que desde nuestros centros escolares se promuevan estas iniciativas, que fomentan nuestra lengua, la creatividad y la participación de nuestros niños y niñas”. En este sentido, ha reafirmado que “desde el Ayuntamiento de Paiporta apoyaremos todas las iniciativas de este tipo que surjan de nuestras escuelas”.

Por su parte, la directora del CEIP Jaume I ha explicado que el centro “es una de las primeras escuelas en entrar en la defensa de nuestra lengua” y ha destacado la importancia de realizar estas iniciativas colaborativas "implicando al alumnado desde los primeros ciclos".

El alumnado de infantil en su participación en el mural.

Un mural colaborativo

El artista responsable del diseño y coordinación del mural ha sido Pablo Pastor Bárcenas. El ilustrador ha optado por una composición libre y fantástica donde aparecen el mítico dragón tocando la dulzaina, un elefante que sostiene un libro y diversos elementos relacionados con la enseñanza y la imaginación.

“Son niñas y niños de infantil y colaboran en la medida de lo que pueden. Luego lo enseñan a sus madres y padres y se sienten muy orgullosos de lo que han hecho y de su escuela”.

Con iniciativas como esta, "Paiporta reafirma su compromiso con una escuela pública arraigada, participativa y comprometida con el valenciano y con la expresión artística desde las primeras etapas educativas".

