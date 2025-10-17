Paiporta estrena un mural colaborativo elaborado por el alumnado de infantil del Jaume I
El ayuntamiento apoya una iniciativa artística y participativa que refuerza la creatividad, el trabajo en equipo y el amor por la escuela y por la lengua propia
Los niños y niñas de Infantil del CEIP Jaume I de Paiporta han participado esta semana en la creación de un mural colaborativo que formará parte del paisaje de su centro educativo. Con pinceles y mucha ilusión, el alumnado ha contribuido a pintar una escena llena de fantasía, libros, personajes imaginarios y referencias escolares que simbolizan el cariño por su entorno educativo y por la lengua.
La iniciativa ha sido organizada por Guaix – Coordinadora pel Valencià de l’Horta Sud, con la colaboración activa de la comunidad educativa y el apoyo del Ayuntamiento de Paiporta. Esta actividad se enmarca en un proyecto comarcal de murales escolares en valenciano.
Olga Sandrós, concejala de Educación, ha destacado la importancia de la acción, y ha asegurado que “desde la concejalía de Educación estamos muy contentas de que desde nuestros centros escolares se promuevan estas iniciativas, que fomentan nuestra lengua, la creatividad y la participación de nuestros niños y niñas”. En este sentido, ha reafirmado que “desde el Ayuntamiento de Paiporta apoyaremos todas las iniciativas de este tipo que surjan de nuestras escuelas”.
Por su parte, la directora del CEIP Jaume I ha explicado que el centro “es una de las primeras escuelas en entrar en la defensa de nuestra lengua” y ha destacado la importancia de realizar estas iniciativas colaborativas "implicando al alumnado desde los primeros ciclos".
Un mural colaborativo
El artista responsable del diseño y coordinación del mural ha sido Pablo Pastor Bárcenas. El ilustrador ha optado por una composición libre y fantástica donde aparecen el mítico dragón tocando la dulzaina, un elefante que sostiene un libro y diversos elementos relacionados con la enseñanza y la imaginación.
“Son niñas y niños de infantil y colaboran en la medida de lo que pueden. Luego lo enseñan a sus madres y padres y se sienten muy orgullosos de lo que han hecho y de su escuela”.
Con iniciativas como esta, "Paiporta reafirma su compromiso con una escuela pública arraigada, participativa y comprometida con el valenciano y con la expresión artística desde las primeras etapas educativas".
Suscríbete para seguir leyendo
- Incredulidad y emoción en la designación de Marta Mercader como Fallera Mayor Infantil de València
- El rey de la calabaza gigante logra el récord de España y segundo del mundo
- El ayuntamiento y los vecinos de la Malva-rosa acordarán qué bloques de las Casitas Rosas se derriban
- Carmen Prades Gil, Fallera Mayor de València 2026
- Agreden, navaja en mano, a una enfermera en la Coma en una visita domiciliaria
- Marta Mercader Roig, Fallera Mayor Infantil 2026
- Ferran Torrent renuncia al Premi de les Lletres Valencianes ante la “deriva” de Mazón con el valenciano
- Una elección de falleras mayores de València que no se daba desde hace 22 años