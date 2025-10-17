Paterna concede el 100% de las solicitudes de beca infantil

El Ayuntamiento de Paterna ha alcanzado un nuevo récord histórico en materia educativa al conceder el 100% de las solicitudes de beca infantil presentadas que cumplían con los requisitos para el curso 2025/2026, beneficiando a un total de 1.640 niños y niñas de entre 0 y 5 años.

Para ello, el consistorio ha destinado un total de 1.320.000 euros, lo que ha permitido cubrir todas las peticiones que cumplían con las bases establecidas, garantizando que ninguna familia paternera que reunía los requisitos se quede sin esta ayuda.

Paterna se consolida así como una de las ciudades referentes en el impulso de la educación en esta etapa no obligatoria, garantizando la igualdad de oportunidades y facilitando la conciliación familiar y laboral.

En este sentido, el Teniente Alcalde de Educación, José Manuel Mora, ha destacado que “haber concedido el 100% de las solicitudes que cumplían los requisitos supone un gran alivio para la economía doméstica de numerosas familias paterneras de clase media”.

Del mismo modo, ha recordado que “el esfuerzo continuado realizado por el Ejecutivo socialista en la última década, incrementando el presupuesto de las ayudas a la educación, ha permitido cumplir con uno de los grandes objetivos de nuestras políticas sociales: fomentar la escolarización temprana y apoyar a las familias de Paterna en su día a día”.

Estas becas se suman a otras medidas impulsadas por el consistorio en materia educativa, como la Escuela de Verano, reforzando así la cobertura y el apoyo a todas las familias, independientemente de si los menores empadronados en Paterna asisten a un centro educativo del municipio o de otra localidad.