La dura reconstrucción en la zona cero

La zona cero encara el primer aniversario de la dana en plena reconstrucción. Dispar, en función del impacto que causó la riada y luchando contra la lentitud que provoca la burocracia, pero con el convencimiento de cada uno de los municipios trata de devolver la normalidad a sus calles. El presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y la directora editorial, Ainhoa Moll, visitaron este jueves cuatro localidades de l’Horta Sud para conocer de primera mano las consecuencias de la barrancada y escuchar de voz de sus alcaldes y alcaldesas cómo vivieron aquella trágica jornada, en qué punto se encuentra la recuperación y las reivindicaciones de cara al futuro.

Torrent fue la primera parada, concretamente en la confluencia de los barrancos de l’Horteta y el Poyo. En ese punto el caudal supero los 4500 metros cúbicos por segundo aquella tarde del 29 de octubre. La alcaldesa Amparo Folgado recibió a Javier y Ainhoa Moll, acompañados del director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Juan Ramón Gil; del director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, de la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, y del delegado de la edición de l’Horta, Alfredo Castelló.

La mandataria del PP explicó cómo aquella tarde tuvieron que desalojar el edificio situado al borde del barranco, que ahora será derribado al declararse en ruina, y cómo tuvieron que habilitar el pabellón deportivo del Vedat para dar refugio a todos los desalojados del municipio. «Uno de los once fallecidos de Torrent se registró en una de las plantas bajas de este bloque», dijo señalando la finca que será demolida.

Amparo Folgado explica a Javier Moll los daños que causaron los barrancos del Poyo y l'Horteta / Fernando Bustamante

Además, Folgado dio cuenta de las actuaciones que hasta el momento se han realizado en las laderas y cauces de ambos barrancos, tanto por la Confederación Hidrográfica del Júcar como por la conselleria de Agricultura, así como otras que el consistorio ha tenido que acometer de urgencia en distintos puntos afectados por la dana. En total, el gobierno de España ha concedido a la capital comarca 115 millones para afrontar la reconstrucción.

En este sentido, la alcaldesa de Torrent reivindicó la necesidad de que la CHJ de manera urgente acometa actuaciones aguas arriba del barranco de l’Horteta -«más peligroso que el Poyo», puntualizó- ya que ha perdido capacidad tras la dana al subir su cota debido a los sedimentos de barro que se depositaron. De hecho, en los temporales de este septiembre y octubre se produjeron desbordamiento de l’Horteta en caminos rurales.

Por su parte, Pep Almenar, alcalde de Picanya, explicó que el 29 de octubre de 2024, «en solo media hora, se desbordó el barranco. Era un tsunami que igual no vuelve a producirse en la vida», reconocía. En ese momento, recordó, aconsejó que la gente sacara los vehículos de los garajes próximos, pero ante el avance del caudal que se desbordaba tuvo que instar a que se desistiera. «Es tu vida la que está en juego», reveló que dijo a una de las personas que trataba de llegar hasta su vehículo.

El alcalde de Picanya, Pep Almenar, detalla las actuaciones junto al barranco / Fernando Bustamante

En clave recuperación, y con vistas a la calle Almassereta, el mandatario socialista detalló que hasta el momento ya han invertido 30 millones del Gobierno de España, así como que les han aprobado ya varias memorias para ejecutar nuevas inversiones. Una de ellas la construcción de un muro de contención en la zona del barranco, entre la calle del Sol y la calle Valencia, acompañado de un paseo ciclopeatonal, con zona ajardinada. El muro servirá de parapeto a las casas en primera línea del cauce. «Esperemos recuperar la Picanya de antes en cuatro o cinco años», avanzaba el alcalde, que reconocía que en un solo día perdieron todo lo conseguido en cuarenta años.

Y es que la calle Almassereta todavía es la viva imagen de la catástrofe. Casas deshabitadas con boquetes en las fachas o las persianas de lo que antes era un garaje abiertas por la fuerza del agua. Pep Almenar indicó que hasta el momento han comprado siete casas para su derribo y que la idea es comprar todas las que los propietarios estén dispuestos a vender. «Hubo gente que se tuvo que refugiar en los tejados y ser rescatados por los bomberos», relató.

El TAC de Catarroja

Tras una breve visita a Paiporta, entorno de la estación de metro, paso por la librería la Moixeranga y la plaça de Sant Jordi, la comitiva se detuvo en Catarroja, concretamente en el Teatre Auditori. El espacio cultural sufrió la devastación de la riada (el agua superó los dos metros de altura) inundando los sótanos y destruyendo el salón de actos:butacas, escenarios y todo aquello que antes era un contenedor cultural. De hecho, la primera planta del recinto sirvió de cobijo aquella noche a personas que les pilló el tsunami en plena calle, entre ellas una chica embarazada.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, explica los daños sufridos en el Teatre Auditori / Fernando Bustamante

La alcaldesa Lorena Silvent explicó que se invertirán 9 millones procedentes del Gobierno para devolver el auditorio, con capacidad para 540 butacas, a su aspecto original. «Se trata de un lugar con mucha vida, que se usa más de 280 días al año. Ahora nuestras dos bandas tienen que peregrinar para poder actuar», lamentaba Silvent, que reconocía que todas las obras son prioritarias en la reconstrucción de Catarroja.

La mandataria socialista indicó que han elaborado 28 memorias para distintas actuaciones y que disponen 138 millones concedidos por el Estado, además de otros 70 para acometer una profunda actuación sobre el alcantarillado. En este sentido, Silvent trasladó que para ejecutar la inversión recibida se precisa de un personal que lamentablemente no disponen. «El dinero es mucho, y bienvenido, pero hay una tramitación y burocracia con la que topamos. Necesitamos agilidad y personal para medidas y licitaciones», admite la alcaldesa.