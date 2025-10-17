"Sanidad no reconoce como afectado por la dana al personal del centro de especialidades de Aldaia"

UGT Serveis Públics del País Valencià denuncia que cerca de cumplirse el primer aniversario de la dana, la Conselleria de Sanidad no ha reconocido de forma oficial a los trabajadores y trabajadoras del Centro de Especialidades de Aldaia como personal afectado por esta catástrofe.

En el redactado del Decreto-ley 14/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se adoptan medidas extraordinarias en materia de personal del Sistema Valenciano de Salud y de organización, gestión y prestación de servicios sanitarios y educativos para dar respuesta a la recuperación tras las graves inundaciones acaecidas el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, en su Anexo I, se incluyen todos aquellos centros sanitarios que, de alguna u otra forma se vieron afectados por la dana, pero se excluye el de Aldaia.

UGT Serveis Públics señala que el Centro de Especialidades de Aldaia fue el que sufrió más desperfectos a consecuencia de la dana, quedó arrasado y permaneció cerrado durante 7 meses hasta su reapertura por parte del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en mayo de este año.

Fueron los profesionales del centro los que durante las semanas posteriores a la dana acudieron de forma desinteresada a colaborar en las tareas de vigilancia, limpieza y traslado de material a otros centros con la finalidad de poder dar un servicio de calidad a los usuarios y usuarias afectados en el menor espacio de tiempo posible. La mayor parte de los trabajadores vieron modificadas sus rutinas diarias y de trabajo al ser reubicados en otros centros y tuvieron que realizar el trabajo extra de modificar citas, atender a paciente que acuden al nuevo centro, así como la realización de tareas que no eran las propias de su categoría.

Doblemente damnificados

Algunos de los trabajadores y trabajadoras tienen su residencia en la misma localidad, lo que supuso tener que hacer frente no solo a la problemática surgida en su centro de trabajo, sino que también sufrieron a diario en el ámbito familiar y comunitario las consecuencias de la catástrofe. Una doble afectación que sin duda aumentó el riesgo psicosocial en estos profesionales.

UGT considera que la exclusión de centro afectado supone un acto discriminatorio por parte de la administración y perjudica laboralmente a los trabajadores y trabajadoras en los procesos futuros a los que puedan optar. Además este personal no puede acogerse a los beneficios presentados en los artículos 3 y 6 del decreto ley 02/2024. Ante todo esto, la gerencia del Hospital de Manises y la Conselleria de Sanidad han hecho "caso omiso", según el sindicato, a todas las peticiones que durante este periodo de tiempo se han realizado desde UGT.