“La terra que ens nodreix” lema de la sexta edición de Miradors de l’Horta

Esta semana se presentó oficialmente la sexta edición del festival de arte efímero "Miradors de l’Horta" en Las Naves, una edición que constará de 7 intervenciones, 4 de ellas de estudios profesionales y 3 de la categoría estudiantes.

Alfara del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios y Vinalesa, vuelven a ser el epicentro de la noticia con Miradors de l’Horta, generando interés y debate alrededor de la huerta de la que disponen. Una de las pocas periurbanas que queda en Europa, a la que hay que cuidar, mantener y respetar para que su presente y su futuro esté garantizado.

De nuevo, vuelve al imaginario colectivo la ubicación del Carraixet con sus pueblos, sus costumbres, su estilo de vida, su forma de ser y su gastronomía, gracias a este festival único en el territorio donde el arte efímero hace reflexionar sobre la huerta y las personas que la trabajan.

Atracciones en el recorrido

Durante el recorrido, podrás encontrar, en Alfara del Patriarca, “100 metros lineales” de Pablo Paradinas y Eletres Studio. Una instalación que se inserta en el paisaje como una línea sutil y evocadora, donde una tomatera de grandes dimensiones establece un diálogo entre memoria agrícola y arte contemporáneo.

En Bonrepòs i Mirambell, de la mano de Piano Piano, Mha y Carpe, “¿Comer ladrillos?”, creará reflexión sobre la importancia de la huerta como despensa de todos, siendo fundamental la alimentación sostenible y de kilómetro 0, y no las construcciones que están acabando con este paisaje cambiante que nos ofrece la huerta.

Dos serán las obras ubicadas en Foios. Por un lado, en la casa dels Artillers encontraremos “Faneca”, de Edu Comelles, una obra sonora que nos adentrará en las noches de la huerta ofreciendo un diálogo entre grillos y sonidos de agua. Por otro lado, la UPV ofrecerá “Re-activando” una instalación en la que han participado los vecinos del pueblo que han aportado reflexiones que se transforman en oportunidades y propuestas de futuro.

Y por último, en Vinalesa encontraremos a Miguel Hache con “Los Invisibles”, cerca del barranco, para ofrecer una visión de aquello que no se ve. Un homenaje a las personas que trabajan la tierra pero que no se ven. Además, en el Ágora, encontraremos dos obras realizadas por los estudiantes de la Cardenal Herrera CEU, “El último elemento”, que hace referencia a las personas como último elemento imprescindible para mantener viva la huerta, y “Telar”, una instalación participativa con grandes referencias al estilo de vida del pueblo.

Inauguració Miradors de l'Horta. / ED

Reflexión sobre la huerta

Estas obras, que son efímeras, nos harán ver el valor de aquello que no dura permanentemente, con una reflexión clara a cerca de la huerta, su estilo de vida y su importancia con la población. Unas obras que dejarán huella en el visitante, transformadoras, aportando nuevas dimensiones al paisaje, donde la naturaleza, la historia y la creatividad se entremezclaran para dejarnos una experiencia que no olvidaremos, pero que pronto desaparecerá.

Además, alrededor de estas instalaciones se ha creado una programación con actividades para toda la familia como talleres infantiles, música en directo, showcooking con producto local y de temporada, así como rutas en bicicleta por las obras. Todas estas actividades tienen como fin atraer al público y dar a conocer el festival desde una perspectiva lúdica y educativa.

Más información en www.turismecarraixet.com.