Se vende conocido restaurante en el Vedat de Torrent

¡Oportunidad exclusiva chalet en Torrent! Así reza el llamativo anuncio en un conocido portal inmobiliario. Con una superficie de 820 metros cuadrados al precio de 625.000 euros, el inmueble está situado en la avenida San Lorenzo, en el Vedat.

En realidad, el edificio ha albergado durante los últimos años el conocido restaurante de comida china Wansda, uno de los referentes en este tipo de oferta gastronómica en la capital de l'Hort Sud, con su celebre Buda en la entrada del establecimiento. De hecho, el anuncio publicado en Idealista especifica que cuenta con licencia de actividad vigente, pero se puede reformar para adaptarla a vivienda y tener una personalidad propia.

Interior del restaurante / Idealista

Así, se trata de un chalet en exclusiva de 820 metros distribuido en tres plantas y un sótano, balcón, seis baños, amplia zona de terraza, plaza de garaje y calefacción individual.En este sentido, la inmbiliaria oferta que el inmueble tiene posibilidades de uso como oficinas, clínica, centro de formación o coworking, y en su entorno se encuentran parques, bares, el consultorio médico del Vedat y con paradas de autobús en la puerta.

Fachada del restaurante cerrado / L-EMV

El segundo en venta tras El Barracó

Se trata del segundo reconocido local culinario que se vende en la avenida San Lorenzo tras el cierre del Restaurante Monte Vedat en junio del pasado año por "problemas técnicos". El conocido popularmente como El Barracó destacaba por sus almuerzos y por las paellas, además de punto de encuentro de celebraciones. Semanas después de su cierre se colgaba el cartel de venta.