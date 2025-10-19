Discapacidad física tras la dana: "¿No han tenido tiempo de arreglar el ascensor de la estación de tren?"

Casi un año es el tiempo que Carol o Salva, dos ejemplos entre tantos, no pueden hacer uso del servicio público de tren de Cercanías desde Catarroja y Benetússer respectivamente. Y no porque el trayecto del convoy no se haya restablecido tras la dana del 29 de octubre de 2024 (cuando las instalaciones se inundaron por completo), sino porque el ascensor de la estación no funciona.

Carol y Salva son vecinos de estos dos municipios de l'Horta Sud afectados por la dana y van en silla de ruedas, por lo que bajar y subir las escaleras para cambiar de andén en dirección València no es posible. La primera, llega con su asistente personal y amiga, Jéssica, a la cita con Levante-EMV que ha reclamado ella misma: "No hay derecho", dice nada más empezar a conversar. La mujer, que sufrió la dana en primera persona y estuvo cinco meses requiriendo la ayuda de Cruz Roja para poder bajar a la calle al no tener ascensor en su edificio, tal como contó este diario, lamenta que no poder hacer uso del tren para ir a València es "indigno".

Carol no puede acceder al tren de Cercanías porque el ascensor no funciona desde el día de la dana. / Francisco Calabuig

De ir en Cercanías, en cinco o diez minutos se planta en la Estació del Nord, pero al no poder acceder a este servicio, tiene que recurrir a ir en autobús ("y no todos están adaptados, por lo que tengo que esperar a que llegue uno que pueda tener rampa, que a veces es el segundo o tercero que pasa") que da una vuelta "tremenda" y aumenta el tiempo del trayecto a media hora o más. La segunda alternativa es moverse en vehículo privado, lo que le obliga a buscar un aparcamiento muchas veces difícil, "tardo más en aparcar que en el trayecto en sí", señala.

Por eso, Carol siente que las personas con discapacidad "somos ciudadanos de segunda o de tercera, porque mi tiempo vale igual que el del resto de la gente y no nos toman en cuenta". Carol ha llamado varias veces a Renfe, que señala que si está roto, "es lo que hay", según denuncia la usuaria. Concretamente, aunque las estaciones sean de Renfe, la competencia para arreglar los ascensores es de Adif. Compromís ya pidió al ministerio que arreglaran el servicio el pasado mes de marzo.

"Que lo arreglen pronto, que no tienen vergüenza"

Salva, por su parte, es de Benetússer. Su compromiso social le llevó a impulsar iniciativas para que su pueblo, que linda con Alfafar, fuera lo más accesible y estuviera adaptado a todo tipo de personas. A día de hoy, reconoce, la movilidad es universal en casi todas las calles, pero lamenta que el hecho de que no haya ascensor en el tren desde hace casi un año, afecta en muchos aspectos.

No solo en la imposibilidad de personas con discapacidad a poder hacer uso del convoy, sino también en que todas las personas con movilidad reducida y discapacidad que quieren cruzar a Alfafar para acudir a servicios básicos como las urgencias del centro de salud no pueden hacerlo de manera independiente. "Ya tienes que pedirle a algún familiar que te acerque o coger un taxi para cruzar a Alfafar al centro de salud. A ver si el ministro de Transportes, Óscar Puente, se pone las pilas con esto. Que tenga un poco menos de vergüenza y nos lo arreglen pronto", pide.

Salva no puede cruzar de Benetússer a Alfafar porque el ascensor de la estación no funciona desde la dana. / Francisco Calabuig

El pasado abril, Adif ya advirtió de que no arreglaría el ascensor de la estación de Alfafar-Benetússer hasta agosto y la alcaldesa de Benetússer pidió alternativas a este elevador, que se avería con frecuencia. Con todo, a día de hoy, casi cuando se cumple un año de la dana, el ascensor sigue roto. Desde Adif aseguran que se está dando «prioridad absoluta» a estos asuntos y han conseguido «arreglar algunos», pero las empresas «tienen sus plazos».

Otras cuestiones que merman la accesibilidad posdana

No solo la falta de ascensores merma la accesibilidad universal, aunque lo hace, y mucho. El estado de las aceras después de la riada, "lleno de socavones y rampas en mal estado", dificulta también una adecuada movilidad cotidiana para la gente que va con silla de ruedas. "Desde la riada, las calles tienen socavones, aceras en mal estado y los coches, como no tienen garaje, aparcan en la misma acera, lo que hace imposible poder transitar con normalidad", lamenta Carol.