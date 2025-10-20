Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós al fundador de Horchatería La Torrentina

Fallece Evarist Planells conocido por el negocio horchatero situado en la calle Padre Méndez

Evarist con su mujer y su hija, delante de un cartel de su negocio

Evarist con su mujer y su hija, delante de un cartel de su negocio / L-EMV

Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

Evarist Planells, fundador de la conocida Horchatería La Torrentina, ha fallecido este lunes, a los 69 años. Sus restos mortales se velarán esta tarde en el tanatorio de la ciudad y su funeral se oficiará el martes a las 11 en la parroquia de Sant Josep de Torrent.

Planells se ha dedicado toda la vida al mundo del helado y sus derivados. Trabajaba en el negocio de su padre de fabricación de maquinaria para su elaboración. Ese contacto con proveedores y artesanos le impulsó a montar hace unos quince años de su propia horchatería, en un local propiedad de su padre en la calle Padre Méndez.

En el negocio con su mujer

Allí elaboraba productos como horchata, limón granizado o agua cebada, que vendía a a otros compradores con negocios y al cliente de a pie en La Torrentina. Evarist, como cuentan sus familiares, estaba en el interior del comercio elaborando los refrescos mientras que su mujer estaba detrás del mostrador despachando a la clientela.

La intención familiar es mantener el arraigado comercio en marcha y mantener el legado tradicional horchatero de Evarist Planells.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estudio de la UPV revela que los primeros desbordamientos en Paiporta se debieron a las aportaciones de l'Horteta y el Gallego
  2. Las lluvias auguran una campaña de setas histórica
  3. El cambio del topónimo de València bate un récord con 1.041 alegaciones al plan
  4. Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
  5. Fallece José Vicente González, empresario de la metalurgia y expresidente de la patronal y Feria Valencia
  6. La cresta del Ágora que nunca fue (ni será): 11 millones abandonados en el viejo cauce
  7. La tienda de telas Julián López gana terreno a la hostelería en pleno centro de València
  8. Nadie se mueve en el PP a la espera del interrogante Mazón

Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana

Abre el plazo para pedir las ayudas de 500 y 600 € a alumnos afectados por la dana

Nuevas medidas de protección para la Devesa: "Es uno de los proyectos más emocionantes para mi"

Nuevas medidas de protección para la Devesa: "Es uno de los proyectos más emocionantes para mi"

Remodelación en el gobierno de Xàtiva: estos son los cambios anunciados por el alcalde

Remodelación en el gobierno de Xàtiva: estos son los cambios anunciados por el alcalde

La ministra de Sanitat demana a les comunitats autònomes les dades de cribratge de càncer de mama: “Han deixat desprotegides les dones”

La ministra de Sanitat demana a les comunitats autònomes les dades de cribratge de càncer de mama: “Han deixat desprotegides les dones”

Campaña en Paterna a viva voz para apoyar a Lucía Casani en OT

Campaña en Paterna a viva voz para apoyar a Lucía Casani en OT

La brecha digital, una dificultad más para los negocios afectados por la dana

La brecha digital, una dificultad más para los negocios afectados por la dana

La primera edición de la feria outlet de Cullera congrega a 60.000 visitantes

La primera edición de la feria outlet de Cullera congrega a 60.000 visitantes

Compromís critica el doble gasto en Fallas y Fiestas "porque se gestiona peor"

Compromís critica el doble gasto en Fallas y Fiestas "porque se gestiona peor"
Tracking Pixel Contents