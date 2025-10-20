Adiós al fundador de Horchatería La Torrentina

Evarist Planells, fundador de la conocida Horchatería La Torrentina, ha fallecido este lunes, a los 69 años. Sus restos mortales se velarán esta tarde en el tanatorio de la ciudad y su funeral se oficiará el martes a las 11 en la parroquia de Sant Josep de Torrent.

Planells se ha dedicado toda la vida al mundo del helado y sus derivados. Trabajaba en el negocio de su padre de fabricación de maquinaria para su elaboración. Ese contacto con proveedores y artesanos le impulsó a montar hace unos quince años de su propia horchatería, en un local propiedad de su padre en la calle Padre Méndez.

En el negocio con su mujer

Allí elaboraba productos como horchata, limón granizado o agua cebada, que vendía a a otros compradores con negocios y al cliente de a pie en La Torrentina. Evarist, como cuentan sus familiares, estaba en el interior del comercio elaborando los refrescos mientras que su mujer estaba detrás del mostrador despachando a la clientela.

La intención familiar es mantener el arraigado comercio en marcha y mantener el legado tradicional horchatero de Evarist Planells.