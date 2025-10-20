Burjassot vive un fin de semana de danza tradicional valenciana y de solidaridad
Las calles de la Ciudad de los Silos se llenaron este pasado fin de semana de danza tradicional valenciana y de solidaridad. El domingo por la mañana acogieron la II Dansà Solidària Ciutat de Burjassot, que, con la colaboración del Ayuntamiento y de diversos comercios locales, organizó la falla Lauri Volpi a beneficio de la asociación sin ánimo de lucro Duchenne Parent Project (Proyecto de Padres y Madres Duchenne).
Dicho colectivo trabaja en la promoción y financiación de proyectos de investigación para “mejorar la calidad de vida” de niños y niñas con distrofia muscular de Duchenne (DMD) y de Becker (DMB), así como en “la búsqueda de tratamiento y cura” de este tipo de trastornos degenerativos.
La Dansà Solidària arrancó en la plaza del Ayuntamiento con una concentración de grupos de baile. Junto al Grup de Danses de la comisión organizadora, acudieron los de la Entitat Cultural Valenciana El Piló y la falla Mendizábal de Burjassot, Alimara y La Magrana de València, el de Riba-roja y El Poblet de Godella. Desde la plaza, en gran ‘dansà’, se dirigieron hasta el Antiguo Mercado Municipal al compás del grupo de ‘tabals i dolçaines’ de la Associació Cultural Valçaina de València. En el mercado continuó el baile y, a mediodía, una degustación de bocadillos culminó el encuentro. La recaudación obtenida con la venta de tiques para la comida y con las inscripciones de la Dansà “se destinará íntegramente” a la asociación Duchenne Parent Project.
El día anterior, sábado por la tarde, también hubo fiesta. En esta ocasión fue la VIII Dansà de la Entitat Cultural Valenciana El Piló la que puso el movimiento con el ánimo de “fomentar y divulgar el patrimonio inmaterial valenciano”. Junto con la Escola y el Grup de Danses de El Piló, desde la sede de la entidad hasta la plaza del Ayuntamiento, actuaron los grupos de danza de las fallas Lauri Volpi y Mendizábal de Burjassot, Barri de la Llum de València y La Delicà de Gandia.
